Кулінарний експерт Євген Клопотенко пропонує до святкового столу приготувати смачний та запашний маковий рулет з дріжджового тіста.

Шеф-кухар Євген Клопотенко підготував рецепт макового рулету з дріжджового тіста та поділився в інстаграм. Запашний пиріг чудово підійде до святкового столу, сподобається дорослим і дітям.

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Маковий рулет-кекс з дріжджового тіста

Інгредієнти:

–350-400 г пшеничного борошна;

–200 мл теплого молока;

–2 яєчні жовтки;

–20 г сухих дріжджів;

– 50 г м'якого вершкового масла 82%;

– 75 г цукру;

– сіль;

– 10 г ванільного цукру;

– 250 г маку;

– 75 г цукру;

– 2 білки;

– 1 ст. л манки;

– 2-3 ст. л варення (за смаком);

– 50 г родзинок;

– 1 жовток.

Для приготування тіста у мисці з'єднайте пшеничне борошно з цукром, ванільним цукром, додайте сіль, ретельно змішайте. Окремо в тепле молоко додайте сухі дріжджі та залиште на одну хвилину при кімнатній температурі. Вилийте молоко у сухе борошно. Відділіть білки від жовтків, додайте до тіста жовтки, вершкове масло. Вимішуєте тісто, залиште при кімнатній температурі на 45-60 хвилин. Важливо! Тісто має збільшитися в об'ємі в два рази. Для приготування начинки сухий мак перемеліть в кавомолці та змішайте з цукром, з'єднайте перетертий мак, цукор, манку, родзинки, варення і білок, ретельно змішайте. Розкачайте тісто завтовшки 0,5 см, викладіть начинку на тісто, залишаючи до краю 2 см, викладіть тісто в форму для кексу, попередньо змастивши її вершковим маслом. Залиште маковий рулет у формі при кімнатній температурі на 20-30 хвилин, змастіть жовтком, посипте маком. Розігрійте духовку до температури 190 градусів та випікайте рулет протягом 50 хвилин. Витягніть рулет та залиште до повного охолодження. Перед подачею наріжте шматочками. Смачного!

Маковий рулет з варенням від Євгена Клопотенка у відео: