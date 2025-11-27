Досить робити цілу гору канапок, адже можна піти легшим шляхом та отримати куди кращий результат. 24 Канал пропонує спробувати святковий салат зі шпротами за рецептом порталу Doradca smaku.

Як зробити святковий салат зі шпротами?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів шпротів;

– 4 яйця;

– половинка червоної цибулі;

– 150 грамів стручкової квасолі;

– 5 листків салату;

– дрібка солі та перцю до смаку.

Легко та святково / Фото Przyslij przepis

Приготування:

Яйця відваріть на круто і поріжте четвертинками. Зі шпротів злейте зайву олію. Стручкову квасолю відваріть до м’якості. Цибулю наріжте тонкими смужками. З’єднайте у мисці квасолю, шматочки яєць, шпроти та цибулю. Посоліть, поперчіть і полийте оливковою олією перед подачею.

Як вдосконалити смак салату?

Шпроти – чудовий інгредієнт, але його смак можна посилити. Наприклад, він буде виразнішим, якщо додати в страву цитрусові, радить Beszamel.

Також за бажання можна додати салату ситності, збагативши вареною картоплею. Це той випадок, коли вийде ще краще і смачніше.

