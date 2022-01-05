На рождественские праздники у королевской семьи несколько традиционных десертов, среди которых – пудинг и печенье-звездочки. Это лакомство – любимое для Елизаветы II, без них не может произойти праздничное застолье.

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Отличительной чертой этих блюд является то, что они готовятся из вполне доступных ингредиентов и не требуют больших затрат. Если вы захотите погрузиться в таинственную атмосферу королевской семьи, то приготовьте эти десерты и встаньте на шаг ближе к Туманному Альбиону.

Рецепт рождественского пудинга

Время: 8 часов

Порций: 4

Прекрасный десерт / Фото The Royal Family

Ингредиенты:

250 грамм изюма;

150 грамм цедры апельсина;

250 грамм масла;

250 грамм сухарей;

90 грамм муки;

12 грамм корицы;

2 яйца;

180 грамм сахара;

274 миллилитров пива;

40 миллилитров рома;

40 миллилитров бренди.

Лайфхак: для безалкогольного варианта пудинга замените пиво, ром и бренди апельсиновым соком и холодным чаем .

Приготовление:

Необходимо соединить все сухие ингредиенты в большой миске и тщательно перемешать. Добавьте в эту смесь яйца и алкоголь, еще раз хорошо перемешайте. Полученной массой заполните креманку. Накройте их бумагой для выпечки, а сверху – тканью или пленкой. Поставьте пудинг томиться на водяной бане на шесть часов. После того, как он охладится, можно оставить его холодным до Рождества. Перед подачей в праздничный вечер снова подогревайте его на водяной бане в течение трех-четырех часов. При желании пудинг можно фламбировать в течение минуты, а затем подать со сливками или соусом бренди.

Рецепт печенья-звездочек

Недавно повара Букингемского дворца рассказали, как приготовить любимое печенье, которое очень любит королева Елизавета II.

Время: 1 час

Порций: 4

Особое лакомство / The Royal Family

Ингредиенты:

360 грамм сахарной пудры;

20 грамм лимонного сока;

85 грамм яичного белка;

300 грамм миндаля;

115 грамм цитрусовых цукатов;

цедра половины лимона;

12 грамм молотой корицы;

1/4 чайной ложки измельченной гвоздики.

Приготовление:

Взбейте цукаты в пастообразную текстуру. Сахарную пудру, яичный белок и лимонный сок также взбейте до стойких пиков. Треть массы оставьте для украшения. Остальные ингредиенты добавьте в большую часть безе и перемешайте в текстуру теста. Замесите тесто руками, выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, положите еще один лист бумаги и раскатайте тесто до толщины примерно 1 сантиметра. Снимите верхний слой бумаги и намажьте тесто тонким слоем безе. Тесто нужно оставить в холодильнике минимум на 1 час. Выпекайте десерт в предварительно разогретой духовке до 160 градусов в режиме конвекции 12 – 15 минут. Затем оставьте на противень охлаждаться еще на несколько минут.