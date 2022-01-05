На рождественские праздники у королевской семьи несколько традиционных десертов, среди которых – пудинг и печенье-звездочки. Это лакомство – любимое для Елизаветы II, без них не может произойти праздничное застолье.

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Отличительной чертой этих блюд является то, что они готовятся из вполне доступных ингредиентов и не требуют больших затрат. Если вы захотите погрузиться в таинственную атмосферу королевской семьи, то приготовьте эти десерты и встаньте на шаг ближе к Туманному Альбиону.

Рецепт рождественского пудинга

Время: 8 часов
Порций: 4

Прекрасный десерт / Фото The Royal Family

Ингредиенты:

  • 250 грамм изюма;
  • 150 грамм цедры апельсина;
  • 250 грамм масла;
  • 250 грамм сухарей;
  • 90 грамм муки;
  • 12 грамм корицы;
  • 2 яйца;
  • 180 грамм сахара;
  • 274 миллилитров пива;
  • 40 миллилитров рома;
  • 40 миллилитров бренди.

Приготовление:

  1. Необходимо соединить все сухие ингредиенты в большой миске и тщательно перемешать. Добавьте в эту смесь яйца и алкоголь, еще раз хорошо перемешайте.
  2. Полученной массой заполните креманку.
  3. Накройте их бумагой для выпечки, а сверху – тканью или пленкой.
  4. Поставьте пудинг томиться на водяной бане на шесть часов. После того, как он охладится, можно оставить его холодным до Рождества.
  5. Перед подачей в праздничный вечер снова подогревайте его на водяной бане в течение трех-четырех часов.
  6. При желании пудинг можно фламбировать в течение минуты, а затем подать со сливками или соусом бренди.

Рецепт печенья-звездочек

Недавно повара Букингемского дворца рассказали, как приготовить любимое печенье, которое очень любит королева Елизавета II.

Время: 1 час
Порций: 4

Особое лакомство / The Royal Family

Ингредиенты:

  • 360 грамм сахарной пудры;
  • 20 грамм лимонного сока;
  • 85 грамм яичного белка;
  • 300 грамм миндаля;
  • 115 грамм цитрусовых цукатов;
  • цедра половины лимона;
  • 12 грамм молотой корицы;
  • 1/4 чайной ложки измельченной гвоздики.

Приготовление:

  1. Взбейте цукаты в пастообразную текстуру.
  2. Сахарную пудру, яичный белок и лимонный сок также взбейте до стойких пиков.
  3. Треть массы оставьте для украшения.
  4. Остальные ингредиенты добавьте в большую часть безе и перемешайте в текстуру теста.
  5. Замесите тесто руками, выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, положите еще один лист бумаги и раскатайте тесто до толщины примерно 1 сантиметра.
  6. Снимите верхний слой бумаги и намажьте тесто тонким слоем безе.
  7. Тесто нужно оставить в холодильнике минимум на 1 час.
  8. Выпекайте десерт в предварительно разогретой духовке до 160 градусов в режиме конвекции 12 – 15 минут.
  9. Затем оставьте на противень охлаждаться еще на несколько минут.