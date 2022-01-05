На рождественские праздники у королевской семьи несколько традиционных десертов, среди которых – пудинг и печенье-звездочки. Это лакомство – любимое для Елизаветы II, без них не может произойти праздничное застолье.
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Отличительной чертой этих блюд является то, что они готовятся из вполне доступных ингредиентов и не требуют больших затрат. Если вы захотите погрузиться в таинственную атмосферу королевской семьи, то приготовьте эти десерты и встаньте на шаг ближе к Туманному Альбиону.
Рецепт рождественского пудинга
Время: 8 часов
Порций: 4
Прекрасный десерт / Фото The Royal Family
Ингредиенты:
- 250 грамм изюма;
- 150 грамм цедры апельсина;
- 250 грамм масла;
- 250 грамм сухарей;
- 90 грамм муки;
- 12 грамм корицы;
- 2 яйца;
- 180 грамм сахара;
- 274 миллилитров пива;
- 40 миллилитров рома;
- 40 миллилитров бренди.
Приготовление:
- Необходимо соединить все сухие ингредиенты в большой миске и тщательно перемешать. Добавьте в эту смесь яйца и алкоголь, еще раз хорошо перемешайте.
- Полученной массой заполните креманку.
- Накройте их бумагой для выпечки, а сверху – тканью или пленкой.
- Поставьте пудинг томиться на водяной бане на шесть часов. После того, как он охладится, можно оставить его холодным до Рождества.
- Перед подачей в праздничный вечер снова подогревайте его на водяной бане в течение трех-четырех часов.
- При желании пудинг можно фламбировать в течение минуты, а затем подать со сливками или соусом бренди.
Рецепт печенья-звездочек
Недавно повара Букингемского дворца рассказали, как приготовить любимое печенье, которое очень любит королева Елизавета II.
Время: 1 час
Порций: 4
Особое лакомство / The Royal Family
Ингредиенты:
- 360 грамм сахарной пудры;
- 20 грамм лимонного сока;
- 85 грамм яичного белка;
- 300 грамм миндаля;
- 115 грамм цитрусовых цукатов;
- цедра половины лимона;
- 12 грамм молотой корицы;
- 1/4 чайной ложки измельченной гвоздики.
Приготовление:
- Взбейте цукаты в пастообразную текстуру.
- Сахарную пудру, яичный белок и лимонный сок также взбейте до стойких пиков.
- Треть массы оставьте для украшения.
- Остальные ингредиенты добавьте в большую часть безе и перемешайте в текстуру теста.
- Замесите тесто руками, выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, положите еще один лист бумаги и раскатайте тесто до толщины примерно 1 сантиметра.
- Снимите верхний слой бумаги и намажьте тесто тонким слоем безе.
- Тесто нужно оставить в холодильнике минимум на 1 час.
- Выпекайте десерт в предварительно разогретой духовке до 160 градусов в режиме конвекции 12 – 15 минут.
- Затем оставьте на противень охлаждаться еще на несколько минут.