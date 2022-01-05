На різдвяні свята у королівської родини є кілька традиційних десертів, серед яких – пудинг та печиво-зірочки. Ці ласощі є улюбленими смаколиками Єлизавети ІІ, без них не може відбутися святкове застілля.

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Прикметною рисою цих страв є те, що готуються вони із цілком доступних інгредієнтів і не потребують великих затрат. Якщо ви захочете поринути у таємничу атмосферу королівської родини, то приготуйте ці десерти та станьте на крок ближчими до Туманного Альбіону.

Рецепт різдвяного пудингу

Час: 8 годин
Порцій: 4

Чудовий десерт / Фото The Royal Family

Інгредієнти:

  • 250 грам родзинок;
  • 150 грам цедри апельсину;
  • 250 грам масла;
  • 250 грам сухарів;
  • 90 грам борошна;
  • 12 грам кориці;
  • 2 яйця;
  • 180 грам цукру;
  • 274 мілілітрів пива;
  • 40 мілілітрів рому;
  • 40 мілілітрів бренді.

Приготування:

  1. Необхідно з’єднати всі сухі інгредієнти у великій мисці та ретельно вимішати. Додайте до цієї суміші яйця та алкоголь, ще раз добре перемішайте.
  2. Отриманою масою заповніть креманки.
  3. Накрийте їх папером для випічки, а зверху – тканиною або плівкою.
  4. Поставте пудинг томитися на водяній бані на шість годин. Після того, як він охолоне, можна залишити його холодним до Різдва.
  5. Перед подачею у святковий вечір знову підігрівайте його на водяній бані впродовж трьох-чотирьох годин.
  6. За бажання пудинг можна фламбувати впродовж хвилини, а потім подати із вершками або соусом бренді.

Рецепт печива-зірочок

Нещодавно кухарі Букінгемського палацу розповіли, як приготувати улюблене печиво, котре надзвичайно любить королева Єлизавета II.

Час: 1 година
Порцій: 4

Особливі ласощі / The Royal Family

Інгредієнти:

  • 360 грам цукрової пудри;
  • 20 грам лимонного соку;
  • 85 грам яєчного білка;
  • 300 грам мигдаля;
  • 115 грам цитрусових цукатів;
  • цедра половини лимона;
  • 12 грам меленої кориці;
  • 1/4 чайної ложки подрібненої гвоздики.

Приготування:

  1. Збийте цукати до пастоподібної текстури.
  2. Цукрову пудру, яєчний білок та лимонний сік також збийте до стійких піків.
  3. Третину маси залиште для прикраси.
  4. Решту інгредієнтів додайте у більшу частину безе та перемішайте до текстури тіста.
  5. Замісіть тісто руками, викладіть на деко, застелене пергаментним папером, покладіть ще один аркуш паперу і розкачайте тісто до товщини приблизно 1 сантиметра.
  6. Зніміть верхній шар паперу і намажте тісто тонким шаром безе.
  7. Тісто необхідно залишити у холодильнику мінімум на 1 годину.
  8. Випікайте десерт у попередньо розігрітій духовці до 160 градусів на режимі конвекції 12 – 15 хвилин.
  9. Потім залиште на деко охолоджуватися ще на кілька хвилин.