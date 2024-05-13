Пухлые и невероятно нежные: завтракаем классическими американскими панкейками

Панкейки – это настоящая гордость американской кухни. А особенно они хороши, когда удается достичь рыхлости блинов.

С этим простым рецептом у вас получатся действительно пышные американские панкейки, которые всегда были отличной опцией для завтрака. Подавать их можно с медом, любимыми ягодами или фруктами.

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Рецепт американских панкейков

Время: 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 135 грамм муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 2 столовые ложки сахарной пудры;

– 130 миллилитров молока;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки растопленного сливочного масла (должно немного остыть) и еще порция для жарки.

Приготовление:

Вместе просеиваем в большую миску муку, разрыхлитель, соль и сахарную пудру. В отдельной тарелке взбиваем яйцо с молоком, добавляем сливочное масло. Соединяем смеси и взбиваем, пока не получим однородное тесто. Даем тесто несколько минут постоять. Сковородку с антипригарным покрытием ставим на средний огонь. Добавляем немного сливочного масла и жарим блины. Тесто может казаться густым, но так должно быть. Готовим, пока верх блина не начнет пузыриться, а края – "схватываться". Переворачиваем и готовим еще две минуты. Если блинчик стал темным, нужно немного уменьшить огонь. Подаем панкейки с любимыми добавками.

Приятного аппетита!