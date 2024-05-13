Пухлые и невероятно нежные: завтракаем классическими американскими панкейками
13 мая 2024, 06:13Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Панкейки – это настоящая гордость американской кухни. А особенно они хороши, когда удается достичь рыхлости блинов.
С этим простым рецептом у вас получатся действительно пышные американские панкейки, которые всегда были отличной опцией для завтрака. Подавать их можно с медом, любимыми ягодами или фруктами.
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Рецепт американских панкейков
Время: 20 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 135 грамм муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 2 столовые ложки сахарной пудры;
– 130 миллилитров молока;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки растопленного сливочного масла (должно немного остыть) и еще порция для жарки.
Приготовление:
- Вместе просеиваем в большую миску муку, разрыхлитель, соль и сахарную пудру.
- В отдельной тарелке взбиваем яйцо с молоком, добавляем сливочное масло.
- Соединяем смеси и взбиваем, пока не получим однородное тесто. Даем тесто несколько минут постоять.
- Сковородку с антипригарным покрытием ставим на средний огонь. Добавляем немного сливочного масла и жарим блины. Тесто может казаться густым, но так должно быть.
- Готовим, пока верх блина не начнет пузыриться, а края – "схватываться". Переворачиваем и готовим еще две минуты.
- Если блинчик стал темным, нужно немного уменьшить огонь.
- Подаем панкейки с любимыми добавками.
Приятного аппетита!К празднику и на каждый день: аппетитные рулетики из свинины и сыра.