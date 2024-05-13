З цим простим рецептом у вас вийдуть справді пухкі американські панкейки, які завжди були чудовою опцією для сніданку. Подавати їх можна з медом, улюбленими ягодами або фруктами.

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Рецепт американських панкейків

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 135 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 2 столові ложки цукрової пудри;

– 130 мілілітрів молока;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки розтопленого вершкового масла (має трішки охолонути) і ще порція для смаження.

Приготування:

Разом просіюємо у велику миску борошно, розпушувач, сіль і цукрову пудру. В окремій тарілці збиваємо яйце з молоком, додаємо вершкове масло. З'єднємо суміші та збиваємо, поки не отримаємо однорідне тісто. Даємо тісто кілька хвилин постояти. Сковорідку з антиригарним покриття ставимо на середній вогонь. Додаємо трішки вершкового масла та смажимо млинці. Тісто може здаватися густим, але так повинно бути. Готуємо, поки верх млинця не почне пузиритися, а краї – "схоплюватися". Перевертаємо у готуємо ще дві хвилини. Якщо млинець став темним, потрібно трішки зменшити вогонь. Подаємо панкейки з улюбленими додатками.

Смачного!

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