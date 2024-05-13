З цим простим рецептом у вас вийдуть справді пухкі американські панкейки, які завжди були чудовою опцією для сніданку. Подавати їх можна з медом, улюбленими ягодами або фруктами.
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Рецепт американських панкейків
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Разом просіюємо у велику миску борошно, розпушувач, сіль і цукрову пудру.
- В окремій тарілці збиваємо яйце з молоком, додаємо вершкове масло.
- З'єднємо суміші та збиваємо, поки не отримаємо однорідне тісто. Даємо тісто кілька хвилин постояти.
- Сковорідку з антиригарним покриття ставимо на середній вогонь. Додаємо трішки вершкового масла та смажимо млинці. Тісто може здаватися густим, але так повинно бути.
- Готуємо, поки верх млинця не почне пузиритися, а краї – "схоплюватися". Перевертаємо у готуємо ще дві хвилини.
- Якщо млинець став темним, потрібно трішки зменшити вогонь.
- Подаємо панкейки з улюбленими додатками.
Смачного!