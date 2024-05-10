Этот рецепт передается из поколения в поколение, ему уже более 100 лет. Неудивительно, что это блюдо имеет такую популярность – его вкус завораживает с первого кусочка. Если вы ожидаете гостей или хотите приготовить что-то особенное на выходные, тогда этот рецепт станет отличной опцией.

Читайте также Почти все делают эту ошибку: что следует добавить в бульон за 30 минут до окончания варки

Рецепт рулета со свининой и сыром

Время: 50 минут

Порций: 2

Ингредиенты: – свиной фарш – 500 грамм;

– твердый сыр – 100 грамм;

– помидоры – 2;

– оливковое масло – 2 столовые ложки;

– панировочные сухари – 2 столовые ложки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 градусов. Фарш раскатываем на доске или рабочей поверхности. Солим и перчим. Равномерно распределяем сыр по всей длине фарша. Также аккуратно выкладываем нарезанные кружочками помидоры. Скручиваем рулет, чтобы сыр и помидоры были закрыты внутри. Посыпаем рулет панировочными сухарями. Нарезаем меньшими порциями и обжариваем каждый кусок по 2 – 3 минуты с каждой стороны. Перекладываем меньшие рулетики на противень и выпекаем 10 – 15 минут. Подаем к столу с любимыми гарнирами и салатом.

Приятного аппетита!

Это надо знать: можно ли можно ли есть шоколад, на котором образовался белый налет.