Название блюда происходит из французского и означает "говядина по-строгановски". Также его можно встретить под рядом других наименований – мясо по-строгановски или Беф-Строганов.
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Рецепт идеального бефстроганов
- Время: 1 час
- Порций: 3
Приготовьте бефстроганов – вам понравится / Фото Unsplash
Приготовление:
- Нарежьте говядину полосками или кусочками как больше нравится. Также измельчите чеснок, а лук порежьте перьями или полукольцами.
- Мясо посолите, поперчите, присыпьте мукой и хорошо перемешайте, чтобы она покрыла все кусочки.
- Обжарьте говядину на растительном масле в 2 – 3 подхода на хорошо прогретой сковороде до румяности. Переложите на тарелку.
- На этой же сковороде обжарьте лук до золотистости, после чего добавьте сливочное масло. Выложите мясо к луку, добавьте чеснок, томатную пасту, сметану и воду.
- Хорошо перемешайте, добавьте лавровый лист, накройте крышкой и тушите до желаемой мягкости мяса, но не менее 20 – 30 минут.