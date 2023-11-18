Назва страви походить з французької та означає "яловичина по-строганівськи". Також її можна зустріти під низкою інших найменувань – м'ясо по-строганівськи чи Беф-Строганов.

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Рецепт ідеального бефстроганов

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 3

Інгредієнти:

– 500 грамів яловичини (радимо використовувати шийну частину);

– 1 цибулина;

– 1 зубчик часнику;

– 1 столова ложка борошна;

– 100 мілілітрів сметани;

– 20 грамів вершкового масла;

– 3 столові ложки томатної пасти;

– 100 мілілітрів води;

– сіль та чорний мелений перець до смаку;

– 1 лавровий листок.



Приготуйте бефстроганов – вам сподобається / Фото Unsplash

Приготування:

Наріжте яловичину смужками чи шматочками, як більше подобається. Також подрібніть часник, а цибулю поріжте пір'ям або півкільцями. М'ясо посоліть, поперчіть, присипте борошном та добре перемішайте, щоб воно покрило всі шматочки. Обсмажте яловичину на олії у 2 – 3 підходи на добре прогрітій сковороді до рум'яності. Перекладіть на тарілку. На цій же сковороді обсмажте цибулю до золотавості, після чого додайте вершкове масло. Викладіть м'ясо до цибулі, додайте часник, томатну пасту, сметану та воду. Добре перемішайте, додайте лавровий лист, накрийте кришкою і тушкуйте до бажаної м'якості м'яса, але не менше ніж 20 – 30 хвилин.

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