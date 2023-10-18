Снаружи буцыки похожи на вареники, но без начинки. Буцикам можно придать любую форму, все по усмотрению кулинара. Их можно добавлять в супы или подавать как самостоятельное блюдо.

Интересно Не только на мангале: готовим колбаски на сковороде и в духовке

Рецепт буцыков

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  • В большой миске соедините просеянную муку соду и соль и тщательно перемешайте.
  • Добавить яйцо и молоко и замесить тесто.
  • Миску оберните пищевой пленкой и отставьте на полчаса.
  • Доску посыпьте мукой и выложите готовое тесто.
  • Раскатайте его в тонкий слой 2 миллиметра толщиной.
  • Нарежьте тесто квадратиками примерно 3,5 на 3,5 сантиметра (по желанию можете сложить их конвертиками).
  • В большую кастрюлю налейте воду, подсолите и доведите до кипения.
  • Опустите часть бутиков в воду и варите до готовности примерно 1 – 2 минуты после повторного закипания воды.
  • Разогрейте в сковороде сливочное масло и обжарьте вареные бутылки до появления золотистой корочки.