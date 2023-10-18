Снаружи буцыки похожи на вареники, но без начинки. Буцикам можно придать любую форму, все по усмотрению кулинара. Их можно добавлять в супы или подавать как самостоятельное блюдо.

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Рецепт буцыков

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты :

– 1 стакан пшеничной муки;

– 0,5 стакана молока 2,8%;

– 1 яйцо;

– 100 грамм масла;

– пол чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка соды.

Приготовление:

В большой миске соедините просеянную муку соду и соль и тщательно перемешайте .

. Добавить яйцо и молоко и замесить тесто.

Миску оберните пищевой пленкой и отставьте на полчаса.

Доску посыпьте мукой и выложите готовое тесто.

Раскатайте его в тонкий слой 2 миллиметра толщиной.

Нарежьте тесто квадратиками примерно 3,5 на 3,5 сантиметра (по желанию можете сложить их конвертиками).

В большую кастрюлю налейте воду, подсолите и доведите до кипения.

Опустите часть бутиков в воду и варите до готовности примерно 1 – 2 минуты после повторного закипания воды.

Разогрейте в сковороде сливочное масло и обжарьте вареные бутылки до появления золотистой корочки.