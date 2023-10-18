Снаружи буцыки похожи на вареники, но без начинки. Буцикам можно придать любую форму, все по усмотрению кулинара. Их можно добавлять в супы или подавать как самостоятельное блюдо.
Интересно Не только на мангале: готовим колбаски на сковороде и в духовке
Рецепт буцыков
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- В большой миске соедините просеянную муку соду и соль и тщательно перемешайте.
- Добавить яйцо и молоко и замесить тесто.
- Миску оберните пищевой пленкой и отставьте на полчаса.
- Доску посыпьте мукой и выложите готовое тесто.
- Раскатайте его в тонкий слой 2 миллиметра толщиной.
- Нарежьте тесто квадратиками примерно 3,5 на 3,5 сантиметра (по желанию можете сложить их конвертиками).
- В большую кастрюлю налейте воду, подсолите и доведите до кипения.
- Опустите часть бутиков в воду и варите до готовности примерно 1 – 2 минуты после повторного закипания воды.
- Разогрейте в сковороде сливочное масло и обжарьте вареные бутылки до появления золотистой корочки.