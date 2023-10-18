Ззовні буцики схожі на вареники, але без начинки. Буцикам можна надати будь-яку форму, все на розсуд кулінара. Їх можна додавати в супи або подавати як самостійну страву.

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Рецепт буциків

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 склянка пшеничного борошна;

– 0,5 склянки молока 2,8%;

– 1 яйце;

– 100 грамів масла;

– пів чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка соди.

Приготування:

У великій мисці зєднайте просіяне борошно соду та сіль та ретельно перемішайте.

Додайте яйце та молоко і замісіть тісто.

Миску обгорніть харчовою плівкою та відставте на пів години.

Дошку посипте мукою та викладіть на неї готове тісто.

Розкатайте його у тонкий шар 2 міліметр товщиною.

Наріжте тісто квадратиками, приблизно 3,5 на 3,5 сантиметра (за бажанням можете скласти їх конвертиками).

У велику каструлю налийте воду, підсоліть її та доведіть до кипіння.

Опустіть частину буциків у воду та варіть до готовності, приблизно 1 – 2 хвилини після повторного закипання води.

Розігрійте у сковороді вершкове масло та обсмажте варені буцики до появи золотистої скоринки.

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