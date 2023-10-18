Ззовні буцики схожі на вареники, але без начинки. Буцикам можна надати будь-яку форму, все на розсуд кулінара. Їх можна додавати в супи або подавати як самостійну страву.
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Рецепт буциків
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- У великій мисці зєднайте просіяне борошно соду та сіль та ретельно перемішайте.
- Додайте яйце та молоко і замісіть тісто.
- Миску обгорніть харчовою плівкою та відставте на пів години.
- Дошку посипте мукою та викладіть на неї готове тісто.
- Розкатайте його у тонкий шар 2 міліметр товщиною.
- Наріжте тісто квадратиками, приблизно 3,5 на 3,5 сантиметра (за бажанням можете скласти їх конвертиками).
- У велику каструлю налийте воду, підсоліть її та доведіть до кипіння.
- Опустіть частину буциків у воду та варіть до готовності, приблизно 1 – 2 хвилини після повторного закипання води.
- Розігрійте у сковороді вершкове масло та обсмажте варені буцики до появи золотистої скоринки.