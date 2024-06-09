Когда отключение застало врасплох: подборка блюд, которые можно приготовить без света
9 июня 2024, 23:55Читати новину українською
Когда исчезает электроснабжение, это становится настоящим вызовом для приготовления пищи. Однако даже в таких ситуациях можно легко подать к столу вкусные и питательные блюда.
Для такого обеда или ужина следует используя простые ингредиенты, сообщает Вкусно 24. Есть большое количество вкусных блюд, для приготовления которых не понадобится свет.
К теме Как приготовить ужин, если нет света: простые рецепты с совершенным результатом
Огуречный холодный суп из огурцов
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 1 литр йогурта;
– 6 огурцов;
– 50 грамм укропа;
– 1 гвоздика чеснока;
– 3 грамма соли;
– 3 грамма черного перца.
Приготовление:
- Огурцы помойте, почистите от кожуры. Два огурца нарежьте мелкими кубиками – в конце будем ими следует украсить блюдо. Остальные натереть на терке с крупными отверстиями.
- Зубчики чеснока почистите, продавите через пресс и соедините с огурцами.
- Укроп помойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте. Добавьте к остальным овощам.
- Натертые овощи посолите и поперчите.
- Переложите в глубокую посуду, добавьте йогурт и перемешайте. Накройте все фольгой и отложите минимум на 1 час.
- Готовое блюдо посыпьте кусочками огурца.
Рулетики из лаваша
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 2 листа лаваша;
– 200 грамм малосольного лосося;
– 200 грамм крем-сыра;
– 1 свежий огурец;
– зелень по вкусу;
– лимонный сок (по желанию);
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте малосольный лосось тонкими ломтиками.
- Огурец нарежьте тонкими полосками или кружочками.
- Измельчите зелень.
- Расстелите лист лаваша на рабочей поверхности.
- Равномерно нанесите крем-сыр на весь лист лаваша.
- Можно слегка посолить и поперчить по вкусу.
- На один край лаваша выложите нарезанный малосольный лосось в ряд. Рядом выложите полоски огурца.
- Посыпьте измельченной зеленью.
- Начиная с края, где выложены ингредиенты, аккуратно скручивайте лаваш в плотный рулет.
- После скручивания рулет можно слегка сбрызнуть лимонным соком для дополнительного вкуса.
- Готовый рулет разрежьте на порционные кусочки толщиной 2 – 3 сантиметра.
- Выложите рулетики на тарелку и подавайте к столу.
Панзелла
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм помидоров;
– 200 грамм красного лука;
– 200 миллилитров оливкового масла;
– 200 грамм сухариков;
– 30 грамм свежего базилика.
Приготовление:
- Помидоры нарежьте маленькими кубиками.
- Лук почистите и нарежьте тонкой соломкой.
- Приправьте помидоры солью, перцем и смешайте с оливковым маслом.
- Поместите их в миску.
- Добавьте листья базилика и гренки и перемешайте до однородности.
- Если есть такая возможность, запеките помидоры в духовке перед исчезновением света (так блюдо получит пикантный вкус).