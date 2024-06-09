Когда отключение застало врасплох: подборка блюд, которые можно приготовить без света

9 июня 2024, 23:55
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Когда исчезает электроснабжение, это становится настоящим вызовом для приготовления пищи. Однако даже в таких ситуациях можно легко подать к столу вкусные и питательные блюда.

Для такого обеда или ужина следует используя простые ингредиенты, сообщает Вкусно 24. Есть большое количество вкусных блюд, для приготовления которых не понадобится свет.

К теме Как приготовить ужин, если нет света: простые рецепты с совершенным результатом

Огуречный холодный суп из огурцов

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 литр йогурта;
– 6 огурцов;
– 50 грамм укропа;
– 1 гвоздика чеснока;
– 3 грамма соли;
– 3 грамма черного перца.

Приготовление:

  1. Огурцы помойте, почистите от кожуры. Два огурца нарежьте мелкими кубиками – в конце будем ими следует украсить блюдо. Остальные натереть на терке с крупными отверстиями.
  2. Зубчики чеснока почистите, продавите через пресс и соедините с огурцами.
  3. Укроп помойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте. Добавьте к остальным овощам.
  4. Натертые овощи посолите и поперчите.
  5. Переложите в глубокую посуду, добавьте йогурт и перемешайте. Накройте все фольгой и отложите минимум на 1 час.
  6. Готовое блюдо посыпьте кусочками огурца.

Рулетики из лаваша

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 листа лаваша;
– 200 грамм малосольного лосося;
– 200 грамм крем-сыра;
– 1 свежий огурец;
– зелень по вкусу;
– лимонный сок (по желанию);
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте малосольный лосось тонкими ломтиками.
  2. Огурец нарежьте тонкими полосками или кружочками.
  3. Измельчите зелень.
  4. Расстелите лист лаваша на рабочей поверхности.
  5. Равномерно нанесите крем-сыр на весь лист лаваша.
  6. Можно слегка посолить и поперчить по вкусу.
  7. На один край лаваша выложите нарезанный малосольный лосось в ряд. Рядом выложите полоски огурца.
  8. Посыпьте измельченной зеленью.
  9. Начиная с края, где выложены ингредиенты, аккуратно скручивайте лаваш в плотный рулет.
  10. После скручивания рулет можно слегка сбрызнуть лимонным соком для дополнительного вкуса.
  11. Готовый рулет разрежьте на порционные кусочки толщиной 2 – 3 сантиметра.
  12. Выложите рулетики на тарелку и подавайте к столу.

Панзелла

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм помидоров;
– 200 грамм красного лука;
– 200 миллилитров оливкового масла;
– 200 грамм сухариков;
– 30 грамм свежего базилика.

Приготовление:

  1. Помидоры нарежьте маленькими кубиками.
  2. Лук почистите и нарежьте тонкой соломкой.
  3. Приправьте помидоры солью, перцем и смешайте с оливковым маслом.
  4. Поместите их в миску.
  5. Добавьте листья базилика и гренки и перемешайте до однородности.
  6. Если есть такая возможность, запеките помидоры в духовке перед исчезновением света (так блюдо получит пикантный вкус).
Это такая вкуснятина: кабачковая икра на зиму.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська