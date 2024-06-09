Для такого обіду чи вечері слід використовуючи прості інгредієнти, повідомляє Смачно 24. Є велика кількість смачних страв, для приготування яких не знадобиться світло.

До теми Як приготувати вечерю, якщо нема світла: прості рецепти з довершеним результатом

Огірковий холодний суп

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Огірки помийте, почистіть від шкірки. Два огірки наріжте дрібними кубиками – в кінці будемо ними слід прикрасити блюдо. Решту натерти на тертці з великими отворами.
  2. Зубчики часнику почистіть, продавіть через прес і з’єднайте з огірками.
  3. Кріп помийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте. Додайте до решти овочів.
  4. Натерті овочі посоліть та поперчіть.
  5. Перекладіть в глибокий посуд, додайте йогурт і перемішайте. Накрийте все фольгою і відкладіть мінімум на 1 годину.
  6. Готову страву посипте шматочками огірка.

Рулетики з лаваша

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Наріжте малосольний лосось тонкими скибочками.
  2. Огірок наріжте тонкими смужками або кружечками.
  3. Подрібніть зелень.
  4. Розстеліть лист лаваша на робочій поверхні.
  5. Рівномірно нанесіть крем-сир на весь лист лаваша.
  6. Можна злегка посолити та поперчити до смаку.
  7. На один край лаваша викладіть нарізаний малосольний лосось у ряд. Поруч викладіть смужки огірка.
  8. Посипте подрібненою зеленню.
  9. Починаючи з краю, де викладені інгредієнти, акуратно скручуйте лаваш у щільний рулет.
  10. Після скручування рулет можна злегка збризнути лимонним соком для додаткового смаку.
  11. Готовий рулет розріжте на порційні шматочки товщиною 2 – 3 сантиметри.
  12. Викладіть рулетики на тарілку та подавайте до столу.

Панзелла

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Помідори наріжте маленькими кубиками.
  2. Цибулю почистіть і наріжте тонкою соломкою.
  3. Приправте помідори сіллю, перцем і змішайте з оливковою олією.
  4. Помістіть їх у миску.
  5. Додайте листя базиліка та грінки та перемішайте до однорідності.
  6. Якщо є така можливість, запечіть помідори у духовці перед зникненням світла (так страва отриманий пікантний смак).