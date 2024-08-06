Приготовить этот вкусный десерт можно за 10 минут. Это идеальное решение, когда гости уже на пороге.
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Маффины в микроволновке
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Добавьте в чашку сахар, муку, молоко и масло и все хорошо перемешайте.
- Добавьте в чашку какао и снова перемешайте.
- Также добавьте шоколадную посыпку и перемешайте.
- Разбейте яйцо в миску и осторожно перемешайте вилкой.
- Добавьте яйцо в чашку и тщательно перемешайте с остальными ингредиентами.
- Поместите в микроволновку на 3 минуты.