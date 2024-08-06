Приготувати цей смачний десерт можна за 10 хвилин. Це ідеальне рішення, коли гості вже на порозі.

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Мафіни у мікрохвильовці

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Додайте в чашку цукор, борошно, молоко та олію і все добре перемішайте.
  2. Додайте в чашку какао і знову перемішайте.
  3. Також додайте шоколадну посипку і перемішайте.
  4. Розбийте яйце в миску та обережно перемішайте виделкою.
  5. Додайте яйце в чашку і ретельно перемішайте з іншими інгредієнтами.
  6. Помістіть в мікрохвильовку на 3 хвилини.