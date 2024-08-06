Обязательно попробуйте воспользоваться этим элементарным рецептом. Хачапури будут, как из грузинского ресторана.
Стоит попробовать Как хачапури, но еще вкуснее: готовим плацинды – традиционный рецепт из Румынии
Хачапури по-аджарски
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 2
Смотрите, как готовить хачапури по-аджарски: видео
Приготовление:
- Для теста смешайте немного подогретую воду и молоко, всыпьте сахар и дрожжи. Оставьте на 10 минут для активизации дрожжей.
- Добавьте соль, масло и порциями введите муку. Замесите мягкое и эластичное тесто. Оставьте в теплом месте на 2 – 3 часа.
- Тем временем сулугуни натрите на терку, а имеретинский сыр порвите руками.
- Соедините сыры в одной миске, добавьте молоко или сливки, притрусите мукой.
- Тесто поделите на две части. Одну накройте полотенцем, чтобы не обветрилось. Другой кусок раскатайте в эллипс. Края защепите на одинаковом расстоянии и перенесите тесто на пергамент.
- Отогните немного края и равномерно выложите сыр. Загните края к центру и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов где-то на 20 – 25 минут.
- На почти готовый хачапури выложите желток по центру и запекайте еще где-то 5 – 7 минут. Вытащите из духовки, положите сверху кусочек масла и хорошо перемешайте начинку с желтком.