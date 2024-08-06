Возможно ли приготовить десерт в микроволновке: пошаговый рецепт шоколадного маффина

6 августа 2024, 22:32
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Источник:

Fajne gotowanie

Маффины в микроволновке идеально подойдут для всех любителей простых и быстрых рецептов. Пусть легкость рецепта вас не обманывает – вкус десерта просто восхитительный.

Приготовить этот вкусный десерт можно за 10 минут. Это идеальное решение, когда гости уже на пороге.

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Маффины в микроволновке

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 10 грамм сахара;
– 40 грамм пшеничной муки;
– 30 миллилитров молока 2%;
– 30 миллилитров масла;
– 45 грамм какао;
– 30 грамм шоколадной посыпки;
– 1 яйцо.

Приготовление:

  1. Добавьте в чашку сахар, муку, молоко и масло и все хорошо перемешайте.
  2. Добавьте в чашку какао и снова перемешайте.
  3. Также добавьте шоколадную посыпку и перемешайте.
  4. Разбейте яйцо в миску и осторожно перемешайте вилкой.
  5. Добавьте яйцо в чашку и тщательно перемешайте с остальными ингредиентами.
  6. Поместите в микроволновку на 3 минуты.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська