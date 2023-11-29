Так делали еще наши бабушки: аутентичный рецепт чернослива со сливками

29 ноября 2023, 10:10
Читати новину українською

Источник:

BBC

Сушка – один из способов хранения слив в украинской гастрономической традиции. Поэтому неудивительно, что такие фрукты стали основой многих вкусных блюд.

В частности, говорится о черносливе в сливках. Это блюдо вместе с домашними медовиками, наполеонами, сметанниками и орешками повсеместно готовилось на свадьбы, дни рождения и юбилеи.

Попробуйте также Гастрономическое путешествие в Италию: 3 блюда, которые следует приготовить на ужин

Рецепт чернослива со сливками

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов чернослива;
– 100 граммов лущеных греческих орешков;
– 300 миллилитров сливок 33%;
– 30 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

  1. Обдайте чернослив кипятком. Орешки поджарьте на сухой сковороде.
  2. К каждой сливе заложите прожаренные и охлажденные орешки.
  3. Сливки взбейте с сахарной пудрой. Чтобы они превратились в густой крем, нужно, чтобы жирность была не меньше 33%. Также перед взбиванием сливки нужно хорошо охладить, а миску, в которой это будете делать, положить в морозильник на несколько минут.
  4. Сахарную пудру добавляйте небольшими частями и следите, чтобы сливки не превратились в масло.
  5. Начиненные сливы выложите в порционные тарелочки или одну тарелку, а сверху добавьте взбитые сливки.
  6. Готовое блюдо можно присыпать какао или мелко нарубленными орешками и оставить на 15 – 20 минут в холодильнике.
Любите сладенькое? Приготовьте Дрезденский штолен – традиционную немецкую выпечку с большим количеством цукатов и сухофруктов, которую делают за 3 – 4 недели до Рождества.
Автор: Ольга Котів