В частности, говорится о черносливе в сливках. Это блюдо вместе с домашними медовиками, наполеонами, сметанниками и орешками повсеместно готовилось на свадьбы, дни рождения и юбилеи.

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Рецепт чернослива со сливками

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Обдайте чернослив кипятком. Орешки поджарьте на сухой сковороде.
  2. К каждой сливе заложите прожаренные и охлажденные орешки.
  3. Сливки взбейте с сахарной пудрой. Чтобы они превратились в густой крем, нужно, чтобы жирность была не меньше 33%. Также перед взбиванием сливки нужно хорошо охладить, а миску, в которой это будете делать, положить в морозильник на несколько минут.
  4. Сахарную пудру добавляйте небольшими частями и следите, чтобы сливки не превратились в масло.
  5. Начиненные сливы выложите в порционные тарелочки или одну тарелку, а сверху добавьте взбитые сливки.
  6. Готовое блюдо можно присыпать какао или мелко нарубленными орешками и оставить на 15 – 20 минут в холодильнике.