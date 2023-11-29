В частности, говорится о черносливе в сливках. Это блюдо вместе с домашними медовиками, наполеонами, сметанниками и орешками повсеместно готовилось на свадьбы, дни рождения и юбилеи.

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Рецепт чернослива со сливками

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов чернослива;

– 100 граммов лущеных греческих орешков;

– 300 миллилитров сливок 33%;

– 30 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Обдайте чернослив кипятком. Орешки поджарьте на сухой сковороде. К каждой сливе заложите прожаренные и охлажденные орешки. Сливки взбейте с сахарной пудрой. Чтобы они превратились в густой крем, нужно, чтобы жирность была не меньше 33%. Также перед взбиванием сливки нужно хорошо охладить, а миску, в которой это будете делать, положить в морозильник на несколько минут. Сахарную пудру добавляйте небольшими частями и следите, чтобы сливки не превратились в масло. Начиненные сливы выложите в порционные тарелочки или одну тарелку, а сверху добавьте взбитые сливки. Готовое блюдо можно присыпать какао или мелко нарубленными орешками и оставить на 15 – 20 минут в холодильнике.

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