В частности, говорится о черносливе в сливках. Это блюдо вместе с домашними медовиками, наполеонами, сметанниками и орешками повсеместно готовилось на свадьбы, дни рождения и юбилеи.
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Рецепт чернослива со сливками
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Обдайте чернослив кипятком. Орешки поджарьте на сухой сковороде.
- К каждой сливе заложите прожаренные и охлажденные орешки.
- Сливки взбейте с сахарной пудрой. Чтобы они превратились в густой крем, нужно, чтобы жирность была не меньше 33%. Также перед взбиванием сливки нужно хорошо охладить, а миску, в которой это будете делать, положить в морозильник на несколько минут.
- Сахарную пудру добавляйте небольшими частями и следите, чтобы сливки не превратились в масло.
- Начиненные сливы выложите в порционные тарелочки или одну тарелку, а сверху добавьте взбитые сливки.
- Готовое блюдо можно присыпать какао или мелко нарубленными орешками и оставить на 15 – 20 минут в холодильнике.