Зокрема, мовиться про чорнослив у вершках. Ця страва разом з домашніми медовиками, наполеонами, сметанниками та горішками повсюдно готувалася на весілля, дні народження та різноманітні ювілеї.
Спробуйте також Гастрономічна подорож до Італії: 3 страви, які варто приготувати на вечерю
Рецепт чорносливу з вершками
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Обдайте чорнослив окропом. Горішки підсмажте на сухій сковорідці.
- До кожної сливи закладіть просмажені та охолоджені горішки.
- Вершки збийте з цукровою пудрою. Аби вони перетворились на густий крем, потрібно, щоб жирність була не меншою ніж 33%. Також перед збиванням вершки треба добре охолодити, а миску, в якій це робитимете, покласти в морозильник на кілька хвилин.
- Цукрову пудру додавайте невеликими частинами та пильнуйте, аби вершки не перетворилися на масло.
- Начинені сливи викладіть у порційні тарілочки або одну посудину, а зверху додайте збиті вершки.
- Готову страву можна припорошити какао або дрібно посіченими горішками й лишити на 15 – 20 хвилин у холодильнику.