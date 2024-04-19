Приготовление фарша к колбасе занимает не больше времени, чем к котлетам. Единственное, к чему надо приложить усилия – формирование колбасок. У опытных хозяек есть секрет, который позволит сэкономить время и нервы: просто сформируйте одну большую колбасу, а уже из нее сделайте меньшие.

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Рецепт домашней колбасы

Время: 2 часа + ночь

Порцийзависит от размера колбасы

Ингредиенты: – 1 килограмм свинины;

– 1 килограмм говядины;

– 300 грамм сала;

– 2 чайные ложки соли;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– 2 чайные ложки кориандра;

– 0,5 литра воды.

Приготовление:

Половину фарша пропускаем через мясорубку, другую половину мелко нарезаем. Сало пропускаем через мясорубку. Смешиваем мясо, сало и специи. Хорошо вымешиваем и ставим на ночь в холодильник. Вынимаем массу из холодильника и добавляем воду. Она должна быть ледяная. Формируем колбаски с помощью мясорубки. Колбаски можно коптить или запекать, здесь каждый выбирает по своему вкусу.

Приятного аппетита!

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