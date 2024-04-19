Приготовление фарша к колбасе занимает не больше времени, чем к котлетам. Единственное, к чему надо приложить усилия – формирование колбасок. У опытных хозяек есть секрет, который позволит сэкономить время и нервы: просто сформируйте одну большую колбасу, а уже из нее сделайте меньшие.
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Рецепт домашней колбасы
Время: 2 часа + ночь
Порцийзависит от размера колбасы
Приготовление:
- Половину фарша пропускаем через мясорубку, другую половину мелко нарезаем.
- Сало пропускаем через мясорубку.
- Смешиваем мясо, сало и специи. Хорошо вымешиваем и ставим на ночь в холодильник.
- Вынимаем массу из холодильника и добавляем воду. Она должна быть ледяная.
- Формируем колбаски с помощью мясорубки.
- Колбаски можно коптить или запекать, здесь каждый выбирает по своему вкусу.
Приятного аппетита!