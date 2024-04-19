Приготовление фарша к колбасе занимает не больше времени, чем к котлетам. Единственное, к чему надо приложить усилия – формирование колбасок. У опытных хозяек есть секрет, который позволит сэкономить время и нервы: просто сформируйте одну большую колбасу, а уже из нее сделайте меньшие.

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Рецепт домашней колбасы

Время: 2 часа + ночь

Порцийзависит от размера колбасы

Приготовление:

  1. Половину фарша пропускаем через мясорубку, другую половину мелко нарезаем.
  2. Сало пропускаем через мясорубку.
  3. Смешиваем мясо, сало и специи. Хорошо вымешиваем и ставим на ночь в холодильник.
  4. Вынимаем массу из холодильника и добавляем воду. Она должна быть ледяная.
  5. Формируем колбаски с помощью мясорубки.
  6. Колбаски можно коптить или запекать, здесь каждый выбирает по своему вкусу.

Приятного аппетита!