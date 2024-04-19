Приготування фаршу до ковбаси займає не більше часу, аніж до котлет. Єдине, до чого треба докласти зусиль – формування ковбасок. У досвідчених господинь є секрет, який дозволить зекономити час та нерви: просто сформуйте одну велику ковбасу, а вже з неї зробіть менші.

Читайте також Користь у кожному шматочку: 5 ідей казкових сніданків із морепродуктами

Рецепт домашньої ковбаси

Час: 2 години + ніч

Порцій: залежить від розміру ковбаси

Приготування:

  1. Половину фаршу пропускаємо через м'ясорубку, іншу половину дрібно нарізаємо.
  2. Сало пропускаємо через м'ясорубку.
  3. Змішуємо м'ясо, сало та спеції. Добре вимішуємо і ставимо на ніч у холодильник.
  4. Виймаємо масу з холодильника і додаємо воду. Вона має бути крижана.
  5. Формуємо ковбаски за допомогою м'ясорубки.
  6. Ковбаски можна коптити або запікати, тут кожен обирає до свого смаку.

Смачного!