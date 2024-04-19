Приготування фаршу до ковбаси займає не більше часу, аніж до котлет. Єдине, до чого треба докласти зусиль – формування ковбасок. У досвідчених господинь є секрет, який дозволить зекономити час та нерви: просто сформуйте одну велику ковбасу, а вже з неї зробіть менші.

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Рецепт домашньої ковбаси

Час: 2 години + ніч

Порцій: залежить від розміру ковбаси

Інгредієнти: – 1 кілограм свинини;

– 1 кілограм яловичини;

– 300 грамів сала;

– 2 чайні ложки солі;

– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;

– 2 чайні ложки коріандру;

– 0,5 літра води.

Приготування:

Половину фаршу пропускаємо через м'ясорубку, іншу половину дрібно нарізаємо. Сало пропускаємо через м'ясорубку. Змішуємо м'ясо, сало та спеції. Добре вимішуємо і ставимо на ніч у холодильник. Виймаємо масу з холодильника і додаємо воду. Вона має бути крижана. Формуємо ковбаски за допомогою м'ясорубки. Ковбаски можна коптити або запікати, тут кожен обирає до свого смаку.

Смачного!

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