Приготування фаршу до ковбаси займає не більше часу, аніж до котлет. Єдине, до чого треба докласти зусиль – формування ковбасок. У досвідчених господинь є секрет, який дозволить зекономити час та нерви: просто сформуйте одну велику ковбасу, а вже з неї зробіть менші.
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Рецепт домашньої ковбаси
Час: 2 години + ніч
Порцій: залежить від розміру ковбаси
Приготування:
- Половину фаршу пропускаємо через м'ясорубку, іншу половину дрібно нарізаємо.
- Сало пропускаємо через м'ясорубку.
- Змішуємо м'ясо, сало та спеції. Добре вимішуємо і ставимо на ніч у холодильник.
- Виймаємо масу з холодильника і додаємо воду. Вона має бути крижана.
- Формуємо ковбаски за допомогою м'ясорубки.
- Ковбаски можна коптити або запікати, тут кожен обирає до свого смаку.
Смачного!