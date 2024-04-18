Это блюдо часто выбирают вместо котлет. Вполне логично: усилий нужно меньше, а на жертвы по вкусу вы точно не будете жаловаться. Попробуйте раз – и вы вернетесь к нему снова.

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Рецепт мясного рулета в тесте

Время: 2,5 часа

Порций: 4

Приготовление:

  1. Муку просеиваем и смешиваем с солью и разрыхлителем.
  2. Добавляем размягченное масло и делаем из массы крошку.
  3. Добавляем сметану, вымешиваем тесто и ставим на час в холодильник.
  4. Фарш заправляем луком, добавляем яйцо, солим, перчим.
  5. Выкладываем фарш на пленку, прокатываем в прямоугольник, смазываем сметаной, посыпаем сыром, укропом и специями.
  6. Сворачиваем рулет.
  7. Выкладываем рулет на раскатанное тесто и заворачиваем его.
  8. Выкладываем на застеленный пергаментом противень, смазываем взбитым яйцом и выпекаем 40 – 50 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!