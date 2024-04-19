Готовим домашнюю колбасу на Пасху: какой секрет позволит сэкономить море времени
Источник:noviydoctor
Домашняя колбаса – один из непременных атрибутов Пасхи. Если знать несколько секретов, то, несмотря на популярный миф, ее приготовление не потребует много времени и энергии.
Приготовление фарша к колбасе занимает не больше времени, чем к котлетам. Единственное, к чему надо приложить усилия – формирование колбасок. У опытных хозяек есть секрет, который позволит сэкономить время и нервы: просто сформируйте одну большую колбасу, а уже из нее сделайте меньшие.
Читайте также Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами
Рецепт домашней колбасы
Время: 2 часа + ночь
Порцийзависит от размера колбасы
Ингредиенты:
– 1 килограмм свинины;
– 1 килограмм говядины;
– 300 грамм сала;
– 2 чайные ложки соли;
– 1 чайная ложка черного молотого перца;
– 2 чайные ложки кориандра;
– 0,5 литра воды.
Приготовление:
- Половину фарша пропускаем через мясорубку, другую половину мелко нарезаем.
- Сало пропускаем через мясорубку.
- Смешиваем мясо, сало и специи. Хорошо вымешиваем и ставим на ночь в холодильник.
- Вынимаем массу из холодильника и добавляем воду. Она должна быть ледяная.
- Формируем колбаски с помощью мясорубки.
- Колбаски можно коптить или запекать, здесь каждый выбирает по своему вкусу.
Приятного аппетита!Вы больше не захотите делать котлет: рецепт мясного рулета в тесте.