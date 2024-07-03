Для салатов или других закусок: рецепт маринованной фасоли

Зеленая фасоль, несомненно, является одним из лучших вкусов лета. Ее стоит сохранить на зиму.

Маринованная стручковая фасоль не имеет себе равных. Это абсолютный хит, который должен быть в вашей кладовой.

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Маринованная фасоль

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

– 1 килограмм молодой стручковой фасоли;– по две веточки укропа с зонтиком;– 3 – 4 зубчика чеснока;– 3 штуки корня хрена;– 2 чайные ложки зерен горчицы;рассол:– 1 большая полная столовая ложка каменной соли на литр воды.

Приготовление:

Фасоль тщательно промойте и срежьте кончики с двух сторон. Затем отварите ее в воде с солью, сахаром и лавровым листом. Это сделает ее более нежной и мягкой. Приготовьте рассол – 1 полная столовая ложка каменной соли на литр воды и подождите, пока он остынет. Он должен быть слегка теплым. В вымытые и стерилизованные банки выложите чеснок, горчицу и хрен, а затем достаточно плотно разложите стручковую фасоль. Сверху выложите веточки укропа. Залейте содержимое банок жидкостью и плотно закройте. Отставить в темное место. Через неделю можно перенести в подвал.

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