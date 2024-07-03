Для салатов или других закусок: рецепт маринованной фасоли

3 июля 2024, 23:55
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Источник:

Pysznosci

Зеленая фасоль, несомненно, является одним из лучших вкусов лета. Ее стоит сохранить на зиму.

Маринованная стручковая фасоль не имеет себе равных. Это абсолютный хит, который должен быть в вашей кладовой.

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Маринованная фасоль

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм молодой стручковой фасоли;
на каждую банку:
– по две веточки укропа с зонтиком;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 3 штуки корня хрена;
– 2 чайные ложки зерен горчицы;
рассол:
– 1 большая полная столовая ложка каменной соли на литр воды.

Приготовление:

  1. Фасоль тщательно промойте и срежьте кончики с двух сторон.
  2. Затем отварите ее в воде с солью, сахаром и лавровым листом. Это сделает ее более нежной и мягкой.
  3. Приготовьте рассол – 1 полная столовая ложка каменной соли на литр воды и подождите, пока он остынет.
  4. Он должен быть слегка теплым.
  5. В вымытые и стерилизованные банки выложите чеснок, горчицу и хрен, а затем достаточно плотно разложите стручковую фасоль.
  6. Сверху выложите веточки укропа.
  7. Залейте содержимое банок жидкостью и плотно закройте.
  8. Отставить в темное место. Через неделю можно перенести в подвал.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська