Маринованная стручковая фасоль не имеет себе равных. Это абсолютный хит, который должен быть в вашей кладовой.

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Маринованная фасоль

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Фасоль тщательно промойте и срежьте кончики с двух сторон.
  2. Затем отварите ее в воде с солью, сахаром и лавровым листом. Это сделает ее более нежной и мягкой.
  3. Приготовьте рассол – 1 полная столовая ложка каменной соли на литр воды и подождите, пока он остынет.
  4. Он должен быть слегка теплым.
  5. В вымытые и стерилизованные банки выложите чеснок, горчицу и хрен, а затем достаточно плотно разложите стручковую фасоль.
  6. Сверху выложите веточки укропа.
  7. Залейте содержимое банок жидкостью и плотно закройте.
  8. Отставить в темное место. Через неделю можно перенести в подвал.