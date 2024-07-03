Маринованная стручковая фасоль не имеет себе равных. Это абсолютный хит, который должен быть в вашей кладовой.
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Маринованная фасоль
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Фасоль тщательно промойте и срежьте кончики с двух сторон.
- Затем отварите ее в воде с солью, сахаром и лавровым листом. Это сделает ее более нежной и мягкой.
- Приготовьте рассол – 1 полная столовая ложка каменной соли на литр воды и подождите, пока он остынет.
- Он должен быть слегка теплым.
- В вымытые и стерилизованные банки выложите чеснок, горчицу и хрен, а затем достаточно плотно разложите стручковую фасоль.
- Сверху выложите веточки укропа.
- Залейте содержимое банок жидкостью и плотно закройте.
- Отставить в темное место. Через неделю можно перенести в подвал.