Маринована стручкова квасоля не має собі рівних. Це абсолютний хіт, який повинен бути у вашій коморі.
До теми Надзвичайно хрумкі та апетитні: рецепт розкішних маринованих огірків
Маринована квасоля
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Квасолю ретельно промийте і зріжте кінчики з двох сторін.
- Потім відваріть її у воді з сіллю, цукром і лавровим листом. Це зробить її більш ніжною і м’якою.
- Приготуйте розсіл – 1 повна столова ложка кам'яної солі на літр води та почекайте, поки він охолоне.
- Він повинен бути злегка теплим.
- У вимиті та стерилізовані банки викладіть часник, гірчицю і хрін, а потім досить щільно розкладіть стручкову квасолю.
- Зверху викладіть гілочки кропу.
- Залийте вміст банок рідиною і щільно закрийте.
- Відставити в темне місце. Через тиждень можна перенести в підвал.