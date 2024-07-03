Маринована стручкова квасоля не має собі рівних. Це абсолютний хіт, який повинен бути у вашій коморі.

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Маринована квасоля

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Квасолю ретельно промийте і зріжте кінчики з двох сторін.
  2. Потім відваріть її у воді з сіллю, цукром і лавровим листом. Це зробить її більш ніжною і м’якою.
  3. Приготуйте розсіл – 1 повна столова ложка кам'яної солі на літр води та почекайте, поки він охолоне.
  4. Він повинен бути злегка теплим.
  5. У вимиті та стерилізовані банки викладіть часник, гірчицю і хрін, а потім досить щільно розкладіть стручкову квасолю.
  6. Зверху викладіть гілочки кропу.
  7. Залийте вміст банок рідиною і щільно закрийте.
  8. Відставити в темне місце. Через тиждень можна перенести в підвал.