Маринована стручкова квасоля не має собі рівних. Це абсолютний хіт, який повинен бути у вашій коморі.

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Маринована квасоля

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм молодої стручкової квасолі;

на кожну банку:

– по дві гілочки кропу з парасолькою;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– 3 штуки кореня хрону;

– 2 чайні ложки зерен гірчиці;

розсіл:

– 1 велика повна столова ложка кам'яної солі на літр води.

Приготування:

Квасолю ретельно промийте і зріжте кінчики з двох сторін. Потім відваріть її у воді з сіллю, цукром і лавровим листом. Це зробить її більш ніжною і м’якою. Приготуйте розсіл – 1 повна столова ложка кам'яної солі на літр води та почекайте, поки він охолоне. Він повинен бути злегка теплим. У вимиті та стерилізовані банки викладіть часник, гірчицю і хрін, а потім досить щільно розкладіть стручкову квасолю. Зверху викладіть гілочки кропу. Залийте вміст банок рідиною і щільно закрийте. Відставити в темне місце. Через тиждень можна перенести в підвал.

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