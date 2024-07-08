Fish and chips – это классическое британское блюдо, которое покорило сердца гурманов во всем мире. Сочная рыба в хрустящем кляре вместе с золотистым картофелем фри создают идеальное сочетание вкусов и текстур.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный начнет исполнять обязанности посла Украины в Великобритании с 10 июля. Мы надеемся, что у него будет возможность попробовать одно из самых известных блюд Туманного Альбиона. Если у вас сейчас нет возможности посетить Лондон, вы можете легко приготовить это блюдо дома.

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Рецепт Fish and chips

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

– 500 грамм филе белой рыбы (треска или хек);– 4 большие картофелины;– 150 грамм пшеничной муки;– 200 миллилитров газированной воды;– 1 яйцо;– 1 чайная ложка соли;– 1 чайная ложка разрыхлителя;– масло для жарки;– соль и перец по вкусу;– лимон для подачи.

Приготовление:

Промойте и почистите картофелины, нарежьте их толстыми ломтиками. Замочите картофель в холодной воде на 30 минут, затем обсушите его. Разогрейте растительное масло во фритюрнице или глубокой кастрюле. Жарьте картофель порциями до золотистого цвета, примерно 5 – 6 минут, затем выньте его и дайте стечь лишнему маслу на бумажном полотенце. Филе рыбы промойте и обсушите бумажным полотенцем, нарежьте порционными кусками. В миске смешайте муку, соль, разрыхлитель, добавьте яйцо и газированную воду, чтобы образовалось тесто консистенции густой сметаны. Окуните куски рыбы в тесто и обжарьте в разогретом масле до золотистого цвета, примерно 4 – 5 минут с каждой стороны. Выньте рыбу и дайте стечь лишнему маслу на бумажном полотенце. Подавайте fish and chips горячими, приправив солью и перцем по вкусу. По желанию при подаче добавьте лимон.

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