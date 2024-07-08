Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розпочне виконувати обов’язки посла України у Великій Британії з 10 липня. Ми сподіваємося, що у нього буде нагода спробувати одну із найвідоміших страв Туманного Альбіону. Якщо у вас зараз немає можливості відвідати Лондон, ви можете легко приготувати цю страву вдома.

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Рецепт Fish and chips

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів філе білої риби (тріска або хек);

– 4 великі картоплини;

– 150 грамів пшеничного борошна;

– 200 мілілітрів газованої води;

– 1 яйце;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– олія для смаження;

– сіль та перець до смаку;

– лимон для подачі.

Приготування:

Промийте та почистіть картоплини, наріжте їх товстими скибочками. Замочіть картоплю в холодній воді на 30 хвилин, потім обсушіть її. Розігрійте рослинну олію у фритюрниці або глибокій каструлі. Смажте картоплю порціями до золотистого кольору, приблизно 5 – 6 хвилин, потім вийміть її та дайте стекти зайвій олії на паперовому рушнику. Філе риби промийте та обсушіть паперовим рушником, наріжте порційними шматками. У мисці змішайте борошно, сіль, розпушувач, додайте яйце і газовану воду, щоб утворилось тісто консистенції густої сметани. Занурте шматки риби в тісто та обсмажте у розігрітій олії до золотистого кольору, приблизно 4 – 5 хвилин з кожного боку. Вийміть рибу та дайте стекти зайвій олії на паперовому рушнику. Подавайте fish and chips гарячими, приправивши сіллю та перцем до смаку. За бажанням при подачі додайте лимон.

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