Что такое голодная кутья: секреты старинного рецепта, которым наслаждались еще казаки

Второй Святой вечер – это к вечеру перед завершающим праздником рождественско-новогоднего цикла — Крещением. В этот день готовят особенно блюдо – голодную кутью.

Голодная кутья имеет двоякое значение. Прежде всего – это известное обрядовое блюдо, которое должно быть на праздничном столе. А также так называют Второй Святой вечер потому, что в этот день принято поститься. Целый день нельзя ничего есть, только с закатом, выпив освященной воды верующие садятся к трапезе. Ужин состоит только из скромных постных блюд — простой кутьи, вареников, компота.

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Старинные обычаи

Как рассказывает Фольклорист Дарья Анцибор, после завершения ужина был распространен обычай расстреливали кутью из ружей или "прогонять" ее с помощью другого ритуального шума. Так, например, запорожские казаки стреляли ею из пушек и другого оружия.

После ужина дети "прогоняли" кутью, ударяя снаружи палками в причелок дома и восклицая: "Иди, кутья, из угла, а компот – на базар. А паляницы – оставайтесь на полке".

Для голодного угла зерно варили на воде и подслащивали медом. По желанию можно добавить компот, изюм, мак, орехи и сухофрукты.

Голодная кутья

Время : 1 час

: 1 час порций : 4

- 1 стакан пшеницы;- 3 стакана воды;- 1 столовая ложка растительного масла;- 150 граммов мака;- 100 граммов изюма;- 100 граммов грецких орехов;- 3 столовые ложки меда;- щепотка соли.

Приготовление:

Крупу замочите в воде на несколько часов. Следующий шаг – сварите ее добавив соль и растительное масло. Замочите мак в кипятке и оставьте его разбухать примерно на 1 час. Изюм тоже замочите на 20 минут. Мак высыпьте на сито и оставьте стекать. Когда лишняя жидкость стечет, протрите мак в блендере или в макитре до появления белого молочка. Грецкие орехи обмажьте и измельчите. Соедините в макитре мак, изюм, орешки и полейте все медом. Перемешайте кутью и подавайте к столу.

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