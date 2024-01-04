Голодна кутя має двояке значення. Перш за все – це відома обрядова страва, яка має бути на святковому столі. А також так називають Другий Святий вечір тому, що у цей день заведено постити. Цілий день не можна нічого їсти, тільки з заходом сонця, випивши освяченої води віряни сідають до трапези. Вечеря складається лише зі скромних пісних страв — простої куті, вареників, узвару.
Цікаво Які вареники потрібно приготувати на Другий Святвечір: їх варили ще наші предки
Старовинні звичаї
Як розповідає фольклористка Дар'я Анцибор, після завершення вечері був поширений звичай розстрілювали кутю з рушниць або "проганяти" її за допомогою іншого ритуального шуму. Так, до прикладу, запорозькі козаки стріляли нею з гармат та іншої зброї.
Після вечері діти "проганяли" кутю, б'ючи знадвору палицями в причілок хати і вигукуючи: "Іди, кутя, з покуття, а узвар – на базар. А паляниці – лишайтеся на полиці".
Для голодної куті зерно варили на воді та підсолоджували медом. За бажанням можна додати узвар, родзинки, мак, горіхи та сухофрукти.
Голодна кутя
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Крупу замочіть у воді на кілька годин.
- Наступний крок — зваріть її додавши сіль і рослинну олію.
- Замочіть мак в окропі і залиште його розбухати приблизно на 1 годину.
- Родзинки теж замочіть на 20 хвилин.
- Мак висипте на сито і залиште стікати.
- Коли зайва рідина стече, перетріть мак в блендері або у макітрі до появи білого молочка.
- Волоські горіхи обмажте та подрібніть.
- З'єднайте у макітрі мак, родзинки, горішки та полийте все медом. Перемішайте кутю і подавайте до столу.