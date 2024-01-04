Голодна кутя має двояке значення. Перш за все – це відома обрядова страва, яка має бути на святковому столі. А також так називають Другий Святий вечір тому, що у цей день заведено постити. Цілий день не можна нічого їсти, тільки з заходом сонця, випивши освяченої води віряни сідають до трапези. Вечеря складається лише зі скромних пісних страв — простої куті, вареників, узвару.

Цікаво Які вареники потрібно приготувати на Другий Святвечір: їх варили ще наші предки

Старовинні звичаї

Як розповідає фольклористка Дар'я Анцибор, після завершення вечері був поширений звичай розстрілювали кутю з рушниць або "проганяти" її за допомогою іншого ритуального шуму. Так, до прикладу, запорозькі козаки стріляли нею з гармат та іншої зброї.

Після вечері діти "проганяли" кутю, б'ючи знадвору палицями в причілок хати і вигукуючи: "Іди, кутя, з покуття, а узвар – на базар. А паляниці – лишайтеся на полиці".

Для голодної куті зерно варили на воді та підсолоджували медом. За бажанням можна додати узвар, родзинки, мак, горіхи та сухофрукти.

Голодна кутя

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Крупу замочіть у воді на кілька годин.
  2. Наступний крок — зваріть її додавши сіль і рослинну олію.
  3. Замочіть мак в окропі і залиште його розбухати приблизно на 1 годину.
  4. Родзинки теж замочіть на 20 хвилин.
  5. Мак висипте на сито і залиште стікати.
  6. Коли зайва рідина стече, перетріть мак в блендері або у макітрі до появи білого молочка.
  7. Волоські горіхи обмажте та подрібніть.
  8. З'єднайте у макітрі мак, родзинки, горішки та полийте все медом. Перемішайте кутю і подавайте до столу.