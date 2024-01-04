Голодна кутя має двояке значення. Перш за все – це відома обрядова страва, яка має бути на святковому столі. А також так називають Другий Святий вечір тому, що у цей день заведено постити. Цілий день не можна нічого їсти, тільки з заходом сонця, випивши освяченої води віряни сідають до трапези. Вечеря складається лише зі скромних пісних страв — простої куті, вареників, узвару.

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Старовинні звичаї

Як розповідає фольклористка Дар'я Анцибор, після завершення вечері був поширений звичай розстрілювали кутю з рушниць або "проганяти" її за допомогою іншого ритуального шуму. Так, до прикладу, запорозькі козаки стріляли нею з гармат та іншої зброї.

Після вечері діти "проганяли" кутю, б'ючи знадвору палицями в причілок хати і вигукуючи: "Іди, кутя, з покуття, а узвар – на базар. А паляниці – лишайтеся на полиці".

Для голодної куті зерно варили на воді та підсолоджували медом. За бажанням можна додати узвар, родзинки, мак, горіхи та сухофрукти.

Голодна кутя

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

— 1 стакан пшениці;

— 3 стакани води;

— 1 столова ложка рослинної олії;

— 150 грамів маку;

— 100 грамів родзинок;

— 100 грамів волоських горіхів;

— 3 столові ложки меду;

— дрібка солі.

Приготування:

Крупу замочіть у воді на кілька годин. Наступний крок — зваріть її додавши сіль і рослинну олію. Замочіть мак в окропі і залиште його розбухати приблизно на 1 годину. Родзинки теж замочіть на 20 хвилин. Мак висипте на сито і залиште стікати. Коли зайва рідина стече, перетріть мак в блендері або у макітрі до появи білого молочка. Волоські горіхи обмажте та подрібніть. З'єднайте у макітрі мак, родзинки, горішки та полийте все медом. Перемішайте кутю і подавайте до столу.

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