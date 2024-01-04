Голодная кутья имеет двоякое значение. Прежде всего – это известное обрядовое блюдо, которое должно быть на праздничном столе. А также так называют Второй Святой вечер потому, что в этот день принято поститься. Целый день нельзя ничего есть, только с закатом, выпив освященной воды верующие садятся к трапезе. Ужин состоит только из скромных постных блюд — простой кутьи, вареников, компота.
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Старинные обычаи
Как рассказывает Фольклорист Дарья Анцибор, после завершения ужина был распространен обычай расстреливали кутью из ружей или "прогонять" ее с помощью другого ритуального шума. Так, например, запорожские казаки стреляли ею из пушек и другого оружия.
После ужина дети "прогоняли" кутью, ударяя снаружи палками в причелок дома и восклицая: "Иди, кутья, из угла, а компот – на базар. А паляницы – оставайтесь на полке".
Для голодного угла зерно варили на воде и подслащивали медом. По желанию можно добавить компот, изюм, мак, орехи и сухофрукты.
Голодная кутья
- Время : 1 час
- порций : 4
Приготовление:
- Крупу замочите в воде на несколько часов.
- Следующий шаг – сварите ее добавив соль и растительное масло.
- Замочите мак в кипятке и оставьте его разбухать примерно на 1 час.
- Изюм тоже замочите на 20 минут.
- Мак высыпьте на сито и оставьте стекать.
- Когда лишняя жидкость стечет, протрите мак в блендере или в макитре до появления белого молочка.
- Грецкие орехи обмажьте и измельчите.
- Соедините в макитре мак, изюм, орешки и полейте все медом. Перемешайте кутью и подавайте к столу.