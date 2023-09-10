Этот забытый украинский рецепт собрал миллион просмотров в TikTok: готовим душистые горохляники
10 сентября 2023, 19:25Читати новину українською
Источник:TikTok vikysia
Украинская кухня богата вкусными блюдами. Многие имеют столетнюю историю и глубокие корни в национальной культуре.
Оладьи из гороха или так называемые горохляники – украинское блюдо, которое было очень популярно до 50-х годов прошлого века. Давайте вместе откроем этот ароматный мир и почувствуем вкус прошлых времен.
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Рецепт горохляников
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
– 1 пачка гороха (800 грамм);
– 1 стакан муки;
– 2 луковицы;
– соль, перец по вкусу;
– 1 яйцо.
Приготовление:
- Отварите горох согласно инструкции на упаковке.
- Очистите и нарежьте кубиками лук.
- Обжарьте его на раскаленной сковороде.
- Отцедите горох на дуршлаг и добавить жареный лук, муку, яйцо, соль, перец.
- Жарьте на разогретой сковороде до корочки, накрывать крышкой не следует.
- Подавайте со сметанкой или греческим йогуртом.