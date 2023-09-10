Этот забытый украинский рецепт собрал миллион просмотров в TikTok: готовим душистые горохляники

10 сентября 2023, 19:25
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Источник:

TikTok vikysia

Украинская кухня богата вкусными блюдами. Многие имеют столетнюю историю и глубокие корни в национальной культуре.

Оладьи из гороха или так называемые горохляники – украинское блюдо, которое было очень популярно до 50-х годов прошлого века. Давайте вместе откроем этот ароматный мир и почувствуем вкус прошлых времен.

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Рецепт горохляников

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4
Ингредиенты:
1 пачка гороха (800 грамм);
– 1 стакан муки;
– 2 луковицы;
– соль, перец по вкусу;
– 1 яйцо.

 

Приготовление:

  • Отварите горох согласно инструкции на упаковке.
  • Очистите и нарежьте кубиками лук.
  • Обжарьте его на раскаленной сковороде.
  • Отцедите горох на дуршлаг и добавить жареный лук, муку, яйцо, соль, перец.
  • Жарьте на разогретой сковороде до корочки, накрывать крышкой не следует.
  • Подавайте со сметанкой или греческим йогуртом.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська