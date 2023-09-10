Оладки з гороху або так звані горохляники – українська страва, яка була дуже популярною до 50-х років минулого століття. Давайте разом відкриємо цей ароматний світ та відчуймо смак минулих часів.

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Рецепт горохляників

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4

Приготування:

  • Відваріть горох згідно з інструкцією на упаковці.
  • Очистіть та наріжте кубиками цибулю.
  • Обсмажте її на розпечені сковороді.
  • Відцідіть горох на друшляк та додати смажену цибулю, борошно, яйце, сіль, перець.
  • Смажте на розігрітій сковороді до скоринки, накривати кришкою не треба.
  • Подавайте із сметанкою чи грецьким йогуртом.