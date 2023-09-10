Оладьи из гороха или так называемые горохляники – украинское блюдо, которое было очень популярно до 50-х годов прошлого века. Давайте вместе откроем этот ароматный мир и почувствуем вкус прошлых времен.

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Рецепт горохляников

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4

Приготовление:

  • Отварите горох согласно инструкции на упаковке.
  • Очистите и нарежьте кубиками лук.
  • Обжарьте его на раскаленной сковороде.
  • Отцедите горох на дуршлаг и добавить жареный лук, муку, яйцо, соль, перец.
  • Жарьте на разогретой сковороде до корочки, накрывать крышкой не следует.
  • Подавайте со сметанкой или греческим йогуртом.