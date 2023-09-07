Из баклажана можно создать настоящий кулинарный шедевр. Он удивит вас своим вкусом и подарит вам настоящее наслаждение.
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Рецепт салата из баклажанов
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Как аппетитно / Фото Fajne gotowanie
Приготовление:
- Баклажаны промойте, нарежьте ломтиками и посолите. Оставьте примерно на 30 минут. По истечении этого времени соберите из овощей сок бумажным полотенцем.
- Тщательно разогрейте сковороду-гриль. Выложите туда ломтики баклажаны и обжарьте на гриле 12 минут, пока они не станут мягкими.
- Перец нарежьте большой соломкой и обжарьте на сковороде 15 минут.
- Салат промойте и выложите на дно большой миски. Добавьте баклажаны и перец.
- Лук нарежьте перьями, а помидоры крупнее и добавьте к другим ингредиентам.
- В миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль, перец и все травы. Подавайте салат с приготовленной заправкой и посыпав измельченным сыром фета.