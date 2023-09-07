Из баклажана можно создать настоящий кулинарный шедевр. Он удивит вас своим вкусом и подарит вам настоящее наслаждение.

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Рецепт салата из баклажанов

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Как аппетитно / Фото Fajne gotowanie

Приготовление:

  • Баклажаны промойте, нарежьте ломтиками и посолите. Оставьте примерно на 30 минут. По истечении этого времени соберите из овощей сок бумажным полотенцем.
  • Тщательно разогрейте сковороду-гриль. Выложите туда ломтики баклажаны и обжарьте на гриле 12 минут, пока они не станут мягкими.
  • Перец нарежьте большой соломкой и обжарьте на сковороде 15 минут.
  • Салат промойте и выложите на дно большой миски. Добавьте баклажаны и перец.
  • Лук нарежьте перьями, а помидоры крупнее и добавьте к другим ингредиентам.
  • В миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль, перец и все травы. Подавайте салат с приготовленной заправкой и посыпав измельченным сыром фета.