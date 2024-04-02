Свежесть средиземноморского бриза: готовим идеальный греческий салат

Греческий салат – это несравненная комбинация вкусов и ароматов, которая порадует любого гурмана. Это блюдо имеет давнюю историю и поражает гармонией простоты и изысканности.

Основные ингредиенты – свежие овощи и сыр фета, которые сочетаются с оливковым маслом и специями. Сыр фета придает ему кремового вкуса, а оливковое масло обогащает своим ароматом.

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Один из замечательных аспектов греческого салата – универсальность. Он может быть принятым как самостоятельное блюдо или как сопровождение к мясу или рыбе. Этот салат можно подавать как закуску на ужин или обед, а также как легкий завтрак или перекус.

Греческий салат

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

– 2 помидора;– 2 огурца;– пол красного лука;– полстакана черных оливок;– 250 грамм оригинального греческого сыра фета;– 4 чайные ложки сушеного орегано;– 4 столовые ложки оливкового масла первого отжима;– свежемолотый перец по вкусу.

Приготовление:

Помидоры разрежьте на четвертинки, удалите плодоножки, затем нарежьте их еще мельче. Огурцы очистите от кожуры (можно оставить на них полоски зеленой кожуры), разрежьте вдоль пополам, а затем на ломтики. Лук мелко нашинкуйте. Оливки разрежьте пополам. Выложите все ингредиенты в одну большую салатницу или 4 меньших, приправьте свежемолотым перцем. Сверху выложите ломтики сыра фета. Посыпьте сушеным орегано и сбрызните оливковым маслом. Можно посолить, но сыр фета уже достаточно соленый.

Также важно знать: как правильно варить, чтобы их было легко чистить.