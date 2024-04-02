Основные ингредиенты – свежие овощи и сыр фета, которые сочетаются с оливковым маслом и специями. Сыр фета придает ему кремового вкуса, а оливковое масло обогащает своим ароматом.

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Один из замечательных аспектов греческого салата – универсальность. Он может быть принятым как самостоятельное блюдо или как сопровождение к мясу или рыбе. Этот салат можно подавать как закуску на ужин или обед, а также как легкий завтрак или перекус.

Греческий салат

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Помидоры разрежьте на четвертинки, удалите плодоножки, затем нарежьте их еще мельче.
  2. Огурцы очистите от кожуры (можно оставить на них полоски зеленой кожуры), разрежьте вдоль пополам, а затем на ломтики.
  3. Лук мелко нашинкуйте. Оливки разрежьте пополам.
  4. Выложите все ингредиенты в одну большую салатницу или 4 меньших, приправьте свежемолотым перцем.
  5. Сверху выложите ломтики сыра фета.
  6. Посыпьте сушеным орегано и сбрызните оливковым маслом.
  7. Можно посолить, но сыр фета уже достаточно соленый.