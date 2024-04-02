Основні інгредієнти – свіжі овочі та сир фета, які поєднуються з оливковою олією та спеціями. Сир фета надає йому кремового смаку, а оливкова олія збагачує своїм ароматом.

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Один з чудових аспектів грецького салату – універсальність. Він може бути вжитим як самостійна страва або як супровід до м'яса чи риби. Цей салат можна подавати як закуску на вечерю чи обід, а також як легкий сніданок або перекус.

Грецький салат

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 помідори;

– 2 огірки;

– пів червоної цибулі;

– пів склянки чорних оливок;

– 250 грамів оригінального грецького сиру фета;

– 4 чайні ложки сушеного орегано;

– 4 столові ложки оливкової олії першого віджиму;

– свіжомелений перець до смаку.

Приготування:

Помідори розріжте на четвертинки, видаліть плодоніжки, потім наріжте їх ще дрібніше. Огірки очистіть від шкірки (можна залишити на них смужки зеленої шкірки), розріжте уздовж навпіл, а потім на скибочки. Цибулю дрібно нашаткуйте. Оливки розріжте навпіл. Викладіть всі інгредієнти в одну більшу салатницю або 4 менших, приправте свіжомеленим перцем. Зверху викладіть скибочки сиру фета. Посипте сушеним орегано і скропіть оливковою олією. Можна посолити, але сир фета вже досить солоний.

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