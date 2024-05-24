Греческий салат – одна из самых легких опций, когда речь идет о перекусе. Нарезка привычных овощей, заправка, перемешивание – и дело сделано!

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Рецепт греческого салата

Время: 20 минут

Порций: 4

Приготовление:

  1. Сначала готовим соус. Масло, базилик, соль, перец и лимонный сок соединяем и хорошо перемешиваем.
  2. Овощи нарезаем кубиками, лук – полукольцами.
  3. Авокадо чистим и удаляем кость, нарезаем кубиками.
  4. Овощи аккуратно выкладываем на тарелку. Заправляем соусом.
  5. Сверху выкладываем лук, фету и оливки.

Приятного аппетита!