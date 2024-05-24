Грецький салат – одна з найлегших опцій, коли йдеться про перекус. Нарізка звичних овочів, заправка, перемішування – і справу зроблено!

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Рецепт грецького салату

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Спочатку готуємо соус. Олію, базилік, сіль, перець та лимонний сік з'єднуємо та добре перемішуємо.
  2. Овочі нарізаємо кубиками, цибулю – напівкільцями.
  3. Авокадо чистимо та видаляємо кістку, нарізаємо кубиками.
  4. Овочі акуратно викладаємо на тарілку. Заправляємо соусом.
  5. Зверху викладаємо цибулю, фету та оливки.

Смачного!