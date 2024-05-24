Грецький салат – одна з найлегших опцій, коли йдеться про перекус. Нарізка звичних овочів, заправка, перемішування – і справу зроблено!
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Рецепт грецького салату
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Спочатку готуємо соус. Олію, базилік, сіль, перець та лимонний сік з'єднуємо та добре перемішуємо.
- Овочі нарізаємо кубиками, цибулю – напівкільцями.
- Авокадо чистимо та видаляємо кістку, нарізаємо кубиками.
- Овочі акуратно викладаємо на тарілку. Заправляємо соусом.
- Зверху викладаємо цибулю, фету та оливки.
Смачного!