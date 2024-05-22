Для того чтобы шашлык просто таял во рту, нужно совсем немного кулинарных чар. И с правильным рецептом творить эту магию способен каждый.
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Рецепт маринада для шашлыка
Время: 20 минут + маринование
Порций: 1
Приготовление:
- Мясо нарезаем средними кусками.
- Нарезаем лук и перемешиваем с мясом.
- Приправляем остальными ингредиентами и хорошо перемешиваем.
- Ставим в холодильник на несколько часов.
Приятного аппетита!