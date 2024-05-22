Для того чтобы шашлык просто таял во рту, нужно совсем немного кулинарных чар. И с правильным рецептом творить эту магию способен каждый.

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Рецепт маринада для шашлыка

Время: 20 минут + маринование

Порций: 1

Приготовление:

  1. Мясо нарезаем средними кусками.
  2. Нарезаем лук и перемешиваем с мясом.
  3. Приправляем остальными ингредиентами и хорошо перемешиваем.
  4. Ставим в холодильник на несколько часов.

Приятного аппетита!