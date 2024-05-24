Когда в жару нет аппетита: греческий салат, который придаст энергии и вдохновения
24 мая 2024, 10:28Читати новину українською
Источник:gospodynka
Салаты – это настоящее спасение в жаркую погоду. Когда есть не слишком хочется, микс овощей всегда придет на помощь.
Греческий салат – одна из самых легких опций, когда речь идет о перекусе. Нарезка привычных овощей, заправка, перемешивание – и дело сделано!
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Рецепт греческого салата
Время: 20 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 грамм помидоров;
– 200 грамм огурцов;
– 1 болгарский перец;
– 1 лук;
– 100 грамм феты;
– 100 грамм оливок;
– 1 авокадо;
– 50 миллилитров масла;
– по 1 чайной ложке орегано и базилика;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– чеснок, перец и соль по вкусу.
Приготовление:
- Сначала готовим соус. Масло, базилик, соль, перец и лимонный сок соединяем и хорошо перемешиваем.
- Овощи нарезаем кубиками, лук – полукольцами.
- Авокадо чистим и удаляем кость, нарезаем кубиками.
- Овощи аккуратно выкладываем на тарелку. Заправляем соусом.
- Сверху выкладываем лук, фету и оливки.
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