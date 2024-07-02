Что добавить в гуляш, чтобы мясо таяло во рту: лайфхак, которым вы точно захотите воспользоваться

Гуляш – это мясо, тушеное в ароматном соусе. Его вкус и запах пленяет многих, однако не все так просто. Весь секрет в нежном мясе, которое иногда может получиться излишне жестким.

Мясо в нежном соусе и ароматных овощах – его можно подавать с гарниром или просто с хлебом. Это сытное блюдо готовят в любое время года. Чтобы оно получилось нежным, следует воспользоваться несколькими бабушкиными секретами.

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Как приготовить нежный гуляш

Очень важна предварительная обработка говядины. Перед тем как начинать приготовление гуляша, мясо стоит замариновать. Это сделает его нежным и сочным. Лучше всего добавлять в маринад уксус, спирт, лимонный сок, молоко или пахту – все эти продукты прекрасно размягчают мясо. Хороший эффект также окажет пищевая сода или даже чай.

Еще одна хитрость, которую хорошо знают наши бабушки, – добавить в сковороду немного водки после жарки мяса. Спирт испарится, но сначала он расщепит волокна в мясе, благодаря чему оно быстрее станет мягким и нежным. Этот трюк сработает как для говядины, так и для свинины.

Гуляш

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 6

Такая вкуснятина / Фото unsplash

– 1 килограмм свиной или говяжьей лопатки;– пол литра говяжьего бульона;– 2 красных перца;– 3 луковицы;– 2 морковки;– 5 зубчиков чеснока;– 5 столовых ложек сала;– 3 столовые ложки томатной пасты;– 1 столовая ложка сладкого перца;– 1 чайная ложка водки;– пол чайной ложки соли;– пол чайной ложки перца;– 2 щепотки чили.

Приготовление:

Мясо помойте и очистите. Нарежьте его кубиками и положите в миску вместе со специями и мелко натертым чесноком. Все перемешайте и отставьте в сторону. На сковороде разогрейте сало. К раскаленному жиру добавьте мясо и чайную ложку водки. Жарьте без крышки около 20 минут, периодически помешивая. Подготовьте овощи – измельчите лук, морковь и перец. В другой сковороде разогрейте немного сала и добавьте овощи. Жарьте примерно 20 минут. Затем добавьте их к мясу, залейте все бульоном и тушите еще 20 минут. В конце гашения добавьте концентрат и еще немного обжарьте. Приправить солью и перцем по вкусу.