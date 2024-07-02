Что добавить в гуляш, чтобы мясо таяло во рту: лайфхак, которым вы точно захотите воспользоваться
Источник:Fakt
Гуляш – это мясо, тушеное в ароматном соусе. Его вкус и запах пленяет многих, однако не все так просто. Весь секрет в нежном мясе, которое иногда может получиться излишне жестким.
Мясо в нежном соусе и ароматных овощах – его можно подавать с гарниром или просто с хлебом. Это сытное блюдо готовят в любое время года. Чтобы оно получилось нежным, следует воспользоваться несколькими бабушкиными секретами.
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Как приготовить нежный гуляш
Очень важна предварительная обработка говядины. Перед тем как начинать приготовление гуляша, мясо стоит замариновать. Это сделает его нежным и сочным. Лучше всего добавлять в маринад уксус, спирт, лимонный сок, молоко или пахту – все эти продукты прекрасно размягчают мясо. Хороший эффект также окажет пищевая сода или даже чай.
Еще одна хитрость, которую хорошо знают наши бабушки, – добавить в сковороду немного водки после жарки мяса. Спирт испарится, но сначала он расщепит волокна в мясе, благодаря чему оно быстрее станет мягким и нежным. Этот трюк сработает как для говядины, так и для свинины.
Гуляш
- Время: 1,5 часа
- Порций: 6
Такая вкуснятина / Фото unsplashИнгредиенты:
– 1 килограмм свиной или говяжьей лопатки;
– пол литра говяжьего бульона;
– 2 красных перца;
– 3 луковицы;
– 2 морковки;
– 5 зубчиков чеснока;
– 5 столовых ложек сала;
– 3 столовые ложки томатной пасты;
– 1 столовая ложка сладкого перца;
– 1 чайная ложка водки;
– пол чайной ложки соли;
– пол чайной ложки перца;
– 2 щепотки чили.
Приготовление:
- Мясо помойте и очистите.
- Нарежьте его кубиками и положите в миску вместе со специями и мелко натертым чесноком.
- Все перемешайте и отставьте в сторону.
- На сковороде разогрейте сало.
- К раскаленному жиру добавьте мясо и чайную ложку водки. Жарьте без крышки около 20 минут, периодически помешивая.
- Подготовьте овощи – измельчите лук, морковь и перец.
- В другой сковороде разогрейте немного сала и добавьте овощи.
- Жарьте примерно 20 минут.
- Затем добавьте их к мясу, залейте все бульоном и тушите еще 20 минут.
- В конце гашения добавьте концентрат и еще немного обжарьте. Приправить солью и перцем по вкусу.