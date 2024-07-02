М'ясо у ніжному соусі та ароматних овочах – його можна подавати з гарніром або просто з хлібом. Ця ситну страву готують у будь-яку пору року. Щоб вона вийшла ніжною, слід скористатися кількома бабусиними секретами.
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Як приготувати ніжний гуляш
Дуже важлива попередня обробка яловичини. Перед тим як розпочинати приготування гуляшу, м'ясо варто замаринувати. Це зробить його ніжним і соковитим. Найкраще додавати в маринад оцет, спирт, лимонний сік, молоко або пахту – всі ці продукти чудово розм'якшують м'ясо. Хороший ефект також надасть харчова сода або навіть чай.
Ще одна хитрість, яку добре знають наші бабусі, – додати в сковороду трохи горілки після смаження м'яса. Спирт випарується, але спочатку він розщепить волокна в м’ясі, завдяки чому воно швидше стане м’яким і ніжним. Цей трюк спрацює як для яловичини, так і для свинини.
Гуляш
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6
Така смакота / Фото unsplash
Приготування:
- М'ясо помийте та очистіть.
- Наріжте його кубиками та покладіть в миску разом зі спеціями та дрібно натертим часником.
- Все перемішати та відставте.
- На сковороді розігрійте сало.
- До розпеченого жиру додайте м’ясо і чайну ложку горілки. Смажте без кришки близько 20 хвилин, періодично помішуючи.
- Підготуйте овочі – подрібніть цибулю, моркву і перець.
- В іншій сковороді розігрійте трохи сала і додайте овочі.
- Смажте приблизно 20 хвилин.
- Потім додайте їх до м’яса, залийте все бульйоном і тушкуйте ще 20 хвилин.
- В кінці гасіння додайте концентрат і ще трохи обсмажте. Приправити сіллю і перцем до смаку.