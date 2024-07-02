М'ясо у ніжному соусі та ароматних овочах – його можна подавати з гарніром або просто з хлібом. Ця ситну страву готують у будь-яку пору року. Щоб вона вийшла ніжною, слід скористатися кількома бабусиними секретами.

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Як приготувати ніжний гуляш

Дуже важлива попередня обробка яловичини. Перед тим як розпочинати приготування гуляшу, м'ясо варто замаринувати. Це зробить його ніжним і соковитим. Найкраще додавати в маринад оцет, спирт, лимонний сік, молоко або пахту – всі ці продукти чудово розм'якшують м'ясо. Хороший ефект також надасть харчова сода або навіть чай.

Ще одна хитрість, яку добре знають наші бабусі, – додати в сковороду трохи горілки після смаження м'яса. Спирт випарується, але спочатку він розщепить волокна в м’ясі, завдяки чому воно швидше стане м’яким і ніжним. Цей трюк спрацює як для яловичини, так і для свинини.

Гуляш

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 6

Така смакота / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинячої або яловичої лопатки;

– пів літра яловичого бульйону;

– 2 червоних перці;

– 3 цибулини;

– 2 морквини;

– 5 зубчиків часнику;

– 5 столових ложок сала;

– 3 столові ложки томатної пасти;

– 1 столова ложка солодкого перцю;

– 1 чайна ложка горілки;

– пів чайної ложки солі;

– пів чайної ложки перцю;

– 2 дрібки чилі.

Приготування:

М'ясо помийте та очистіть. Наріжте його кубиками та покладіть в миску разом зі спеціями та дрібно натертим часником. Все перемішати та відставте. На сковороді розігрійте сало. До розпеченого жиру додайте м’ясо і чайну ложку горілки. Смажте без кришки близько 20 хвилин, періодично помішуючи. Підготуйте овочі – подрібніть цибулю, моркву і перець. В іншій сковороді розігрійте трохи сала і додайте овочі. Смажте приблизно 20 хвилин. Потім додайте їх до м’яса, залийте все бульйоном і тушкуйте ще 20 хвилин. В кінці гасіння додайте концентрат і ще трохи обсмажте. Приправити сіллю і перцем до смаку.

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