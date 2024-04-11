Холодец из курицы: по этому рецепту приготовит каждый
11 апреля 2024, 22:02Читати новину українською
Источник:food obozrevatel
Праздничный стол на Пасху – это не только о пышных куличах и ярких писанках, но и о разнообразных традиционных блюдах. Среди них особое место занимает холодец.
Это блюдо – отличный выбор для тех, кто ценит легкость и нежность вкуса. А еще его легко и просто готовить!
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Холодец из курицы
- Время: 3 часа
- Порций: 6
– 1 килограмм курицы;
– 2 луковицы;
– 2 морковки;
– 25 грамм желатина;
– 1,3 – 1,5 литра воды;
– 2 ложки соли;
– 25 штук горошка черного перца.
Приготовление:
- Куриные голени, а также другие части птицы, хорошо промойте.
- Для лучшего вкуса стоит оставить мясо на три часа в холодной воде.
- После этого тщательно промойте курицу, переложите в чистую каструлю, добавьте туда лук со шкуркой, что придаст насыщенный золотистый цвет бульона, и морковь.
- Когда вода закипит, снимите пену и добавьте свои любимые пряности.
- Морковь нужно достать из кастрюли через полчаса кипения на медленном огне. Затем досолите по вкусу, количество соли примерно две столовые ложки, и положите пару лавровых листов.
- Отваренное мясо переложите в отдельную тарелку, а лук можно выбросить.
- Дайте мясу немного остыть, после чего мясо нужно снять с костей.
- Мясо для холодца разделите на нитки или мелко порежьте.
- Бульон следует процедить и охладить.
- В небольшом количестве бульона растворите желатин, а затем влейте его обратно в кастрюлю, тщательно все перемешайте.
- Используйте морковь для создания оригинальных украшений в форме для холодца, добавьте немного зелени или зеленого горошка для цветных акцентов.
- На дно формы выложите украшения, на них разместите мясо и аккуратно залейте процеженным бульоном.
- Поставьте в холодильник, чтобы холодец полностью застыл.