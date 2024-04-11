Ця страва – чудовий вибір для тих, хто цінує легкість та ніжність смаку. А ще його легко та просто готувати!

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Холодець з курки

  • Час: 3 години
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Курячі гомілки, а також інші частини птиці, добре промийте.
  2. Для кращого смаку варто залишити м'ясо на три години у холодній воді.
  3. Після цього ретельно промийте курку, перекладіть у чистий казан, додайте туди цибулю зі шкіркою, що надасть насиченого золотавого кольору бульйону, та моркву.
  4. Коли вода закипить, зніміть піну та додайте свої улюблені прянощі.
  5. Моркву потрібно дістати з каструлі через пів години кипіння на повільному вогні. Потім досоліть до смаку, кількість солі приблизно дві столові ложки, і покладіть пару лаврових листів.
  6. Відварене м'ясо перекладіть в окрему тарілку, а цибулю можна викинути.
  7. Дайте м'ясу трохи охолонути, після чого м'ясо потрібно зняти з кісток.
  8. М'ясо для холодцю розділіть на нитки або дрібно поріжте.
  9. Бульйон слід процідити та охолодити.
  10. У невеликій кількості бульйону розчиніть желатин, а потім влийте його назад у каструлю, ретельно все перемішайте.
  11. Використовуйте моркву для створення оригінальних прикрас у формі для холодцю, додайте трохи зелені або зеленого горошку для кольорових акцентів.
  12. На дно форми викладіть прикраси, на них розмістіть м'ясо та акуратно залийте процідженим бульйоном.
  13. Поставте у холодильник, щоб холодець повністю застиг.