В жару лучшего не найдешь: рецепт невероятного холодного борща
15 июля 2024, 10:47Читати новину українською
Источник:ютуб Моя Кулинария
Когда на улице жара, горячие блюда выглядят не так привлекательно. Но когда хочется борща, то выход всегда есть!
Этот латвийский вариант борща очень вкусный и легкий в приготовлении. Его подают холодным, поэтому даже жара не заставит отказаться от любимого блюда.
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Рецепт холодного борща
Время: 2 часа
Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 свеклы;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 2 больших огурца;
– 4 яйца;
– 1 куриное филе или 150 грамм вареной колбасы;
– 2 столовые ложки горчицы;
– 900 миллилитров кефира (2,5%);
– 2 столовые ложки сметаны;
– 700 миллилитров минеральной воды;
– соль и перец по вкусу;
– укроп, петрушка, зеленый лук.
Приготовление:
- Грубо натираем вареную свеклу. Солим и солим.
- Лимон немного разминаем и разрезаем пополам. Выдавливаем немного сока в свеклу.
- Нарезаем вареную колбасу или отварное филе.
- Моем и нарезаем огурцы.
- Нарезаем вареные яйца.
- Нарезаем зелень.
- Смешиваем все ингредиенты. Солим и перчим.
- Заправляем блюдо. Добавляем сметану, горчицу и кефир. Хорошо перемешиваем.
- Добавляем минеральную воду и еще раз хорошо перемешиваем.
- Украшаем зеленью и яйцом и подаем.
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