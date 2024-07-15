В жару лучшего не найдешь: рецепт невероятного холодного борща

15 июля 2024, 10:47
Читати новину українською

Источник:

ютуб Моя Кулинария

Когда на улице жара, горячие блюда выглядят не так привлекательно. Но когда хочется борща, то выход всегда есть!

Этот латвийский вариант борща очень вкусный и легкий в приготовлении. Его подают холодным, поэтому даже жара не заставит отказаться от любимого блюда.

Читайте также От них не останется и крошки: делаем легендарные львовские бутерброды

Рецепт холодного борща

Время: 2 часа

Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 свеклы;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 2 больших огурца;
– 4 яйца;
– 1 куриное филе или 150 грамм вареной колбасы;
– 2 столовые ложки горчицы;
– 900 миллилитров кефира (2,5%);
– 2 столовые ложки сметаны;
– 700 миллилитров минеральной воды;
– соль и перец по вкусу;
– укроп, петрушка, зеленый лук.

Приготовление:

  1. Грубо натираем вареную свеклу. Солим и солим.
  2. Лимон немного разминаем и разрезаем пополам. Выдавливаем немного сока в свеклу.
  3. Нарезаем вареную колбасу или отварное филе.
  4. Моем и нарезаем огурцы.
  5. Нарезаем вареные яйца.
  6. Нарезаем зелень.
  7. Смешиваем все ингредиенты. Солим и перчим.
  8. Заправляем блюдо. Добавляем сметану, горчицу и кефир. Хорошо перемешиваем.
  9. Добавляем минеральную воду и еще раз хорошо перемешиваем.
  10. Украшаем зеленью и яйцом и подаем.

Приятного аппетита!

Не нужно даже стерилизации: как легко замариновать огурцы.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська