Этот латвийский вариант борща очень вкусный и легкий в приготовлении. Его подают холодным, поэтому даже жара не заставит отказаться от любимого блюда.

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Рецепт холодного борща

Время: 2 часа

Порций: 4

Ингредиенты: – 2 свеклы;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 2 больших огурца;

– 4 яйца;

– 1 куриное филе или 150 грамм вареной колбасы;

– 2 столовые ложки горчицы;

– 900 миллилитров кефира (2,5%);

– 2 столовые ложки сметаны;

– 700 миллилитров минеральной воды;

– соль и перец по вкусу;

– укроп, петрушка, зеленый лук.

Приготовление:

Грубо натираем вареную свеклу. Солим и солим. Лимон немного разминаем и разрезаем пополам. Выдавливаем немного сока в свеклу. Нарезаем вареную колбасу или отварное филе. Моем и нарезаем огурцы. Нарезаем вареные яйца. Нарезаем зелень. Смешиваем все ингредиенты. Солим и перчим. Заправляем блюдо. Добавляем сметану, горчицу и кефир. Хорошо перемешиваем. Добавляем минеральную воду и еще раз хорошо перемешиваем. Украшаем зеленью и яйцом и подаем.

Приятного аппетита!

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