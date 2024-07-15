Этот латвийский вариант борща очень вкусный и легкий в приготовлении. Его подают холодным, поэтому даже жара не заставит отказаться от любимого блюда.
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Рецепт холодного борща
Время: 2 часа
Порций: 4
Приготовление:
- Грубо натираем вареную свеклу. Солим и солим.
- Лимон немного разминаем и разрезаем пополам. Выдавливаем немного сока в свеклу.
- Нарезаем вареную колбасу или отварное филе.
- Моем и нарезаем огурцы.
- Нарезаем вареные яйца.
- Нарезаем зелень.
- Смешиваем все ингредиенты. Солим и перчим.
- Заправляем блюдо. Добавляем сметану, горчицу и кефир. Хорошо перемешиваем.
- Добавляем минеральную воду и еще раз хорошо перемешиваем.
- Украшаем зеленью и яйцом и подаем.
Приятного аппетита!