Этот латвийский вариант борща очень вкусный и легкий в приготовлении. Его подают холодным, поэтому даже жара не заставит отказаться от любимого блюда.

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Рецепт холодного борща

Время: 2 часа

Порций: 4

Приготовление:

  1. Грубо натираем вареную свеклу. Солим и солим.
  2. Лимон немного разминаем и разрезаем пополам. Выдавливаем немного сока в свеклу.
  3. Нарезаем вареную колбасу или отварное филе.
  4. Моем и нарезаем огурцы.
  5. Нарезаем вареные яйца.
  6. Нарезаем зелень.
  7. Смешиваем все ингредиенты. Солим и перчим.
  8. Заправляем блюдо. Добавляем сметану, горчицу и кефир. Хорошо перемешиваем.
  9. Добавляем минеральную воду и еще раз хорошо перемешиваем.
  10. Украшаем зеленью и яйцом и подаем.

Приятного аппетита!