Цей латвійський варіант борщу дуже смачний та легкий у приготуванні. Його подають холодним, тому навіть спека не змусить відмовитися від улюбленої страви.

Читайте також Від них не залишиться і крихти: робимо легендарні львівські канапки

Рецепт холодного борщу

Час: 2 години

Порцій: 4

Інгредієнти: – 2 буряки;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 2 великих огірки;

– 4 яйця;

– 1 куряче філе або 150 грамів вареної ковбаси;

– 2 столові ложки гірчиці;

– 900 мілілітрів кефіру (2,5%);

– 2 столові ложки сметани;

– 700 мілілітрів мінеральної води;

– сіль та перець до смаку;

– кріп, петрушка, зелена цибуля.

Приготування:

Грубо натираємо варений буряк. Солимо. Лимон трішки розминаємо та розрізаємо навпіл. Видушуємо трішки соку у буряк. Нарізаємо варену ковбасу або відварене філе. Миємо та нарізаємо огірки. Нарізаємо варені яйця. Нарізаємо зелень. Змішуємо усі інгредієнти. Солимо та перчимо. Заправляємо страву. Додаємо сметану, гірчицю та кефір. Добре перемішуємо. Додаємо мінеральну воду і ще раз добре перемішуємо. Прикрашаємо зеленню та яйцем і подаємо.

Смачного!

Не потрібно навіть стерилізації: як легко замаринувати огірки.