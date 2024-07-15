Цей латвійський варіант борщу дуже смачний та легкий у приготуванні. Його подають холодним, тому навіть спека не змусить відмовитися від улюбленої страви.
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Рецепт холодного борщу
Час: 2 години
Порцій: 4
Приготування:
- Грубо натираємо варений буряк. Солимо.
- Лимон трішки розминаємо та розрізаємо навпіл. Видушуємо трішки соку у буряк.
- Нарізаємо варену ковбасу або відварене філе.
- Миємо та нарізаємо огірки.
- Нарізаємо варені яйця.
- Нарізаємо зелень.
- Змішуємо усі інгредієнти. Солимо та перчимо.
- Заправляємо страву. Додаємо сметану, гірчицю та кефір. Добре перемішуємо.
- Додаємо мінеральну воду і ще раз добре перемішуємо.
- Прикрашаємо зеленню та яйцем і подаємо.
Смачного!